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Главная Новости Политика внутренняя политика Борьба Кирилла Тимошенко и Ермака задевает президента
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Борьба Кирилла Тимошенко и Ермака задевает президента

Политический эксперт Тарас Семенюк рассказал, что борьба между Кириллом Тимошенко и главой Офиса президента Андреем Ермаком плохо сказывается на деятельности Владимира Зеленского

сегодня, 20:00
Автор:

Станислав Молчанов

В Офисе Президента началось противостояние между ближайшим окружением Владимира Зеленского — Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко. Эта война уже бьет даже по главе государства. Об этом в своем блоге в социальной сети пишет политический эксперт Тарас Семенюк.

Борьба Кирилла Тимошенко и Ермака задевает президента

Кирилл Тимошенко / Фото: STR / NurPhoto via Getty Images

Семенюк отмечает, что Тимошенко в борьбе с руководителем Офиса Президента привлек "тарана Геннадия Корбана", и теперь "отдуваться приходится самому Владимиру Александровичу". Напомним, что на днях Корбан резко раскритиковал руководство государства за отсутствие адекватной реакции на обстрел русскими позиций украинских войск под Авдеевкой.

"И кстати, Корбан последнее время активно включается. Ради чего? Еще не до конца является изучена его возможная роль в Иловайск трагедии, о чем сказал в фильме Кристер Парис. Но здесь мяч на поле правоохранителей и суда. Тимошенко же проще отойти в тень, Президенту нет. Кто же выиграет? Никто, проигрывает страна. И даже сейчас, когда скорбим по погибшим воинам в Иловайскому котле, политические дивиденды становятся на первое место, а не память о погибших", — указывает Семенюк.

Эксперт отмечает, что именно "Зеленский несет ответственность за безопасность в стране и любые внутренние интриги только показывают нашу слабость".

Напомним, 29 августа Украина чтит память украинских военных и добровольцев, которые были убиты русскими под Иловайск. 7 лет назад, в августе 2014-го, российские военные обстреляли "зеленый коридор", которым с Иловайская выходили украинские бойцы. По официальной статистике, в боях под Иловайск погибли 368 украинских героев. По неофициальным данным — более 1000.

В 2018 году известный эстонский журналист Кристер Парис в Брюсселе презентовал документальный фильм "Битва за Днепр", в котором пролил свет на роль Геннадия Корбана и Бориса Филатова (действующий мэр Днепра) в Иловайской трагедии.


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