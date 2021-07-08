Большинство украинских портов передадут в концессию, оставят лишь самые выгодные для государства: в чем подвох

Мининфраструктуры планирует передать в концессию большинство украинских портов, а в госуправлении оставить те, которые являются наиболее выгодными. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика". Эксперты оценили это решение, его возможные плюсы и минусы для портала "Комментарии".

Украинский порт (фото из открытых источников)

Старший экономист Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар напоминает фразу знаменитого американского экономиста Милтона Фридмана, что государство – самый худший собственник.

"И он был абсолютно прав, — уверен Михаил Кухар. — Крупные отечественные и международные операторы быстро превратят порты в преуспевающие предприятия. Опыт ТИСА (группа компаний ТИС — "Трансинвестсервис") это показывает очень явно".

По словам эксперта, в Европе государство оставляет за собой только причальные стенки, а всю портовую инфраструктуру строит частный бизнес.

"Так что я могу только приветствовать такое решение", — отмечает Михаил Кухар.

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых обращает внимание, что идея с передачей портов в концессию частным структурам витает в воздухе довольно давно.

"Еще лет 20 назад бизнесу приходилось искать варианты: как войти в порт, на каких условиях и как удержаться в нем при частой смене руководства отрасли, каким образом защитить свои инвестиции. В 2012 году был разработан и проголосован закон про морские порты, который частично решил вопрос взаимоотношений в данной отрасли. Но много моментов осталось не отрегулированными. К тому же, данный бизнес является довольно доходным. Что привлекает к нему внимание основных финансовых игроков в Украине. Перевалка зерна, руды, топлива и прочих грузов – всегда будут актуальными и позволяют с помощью цены на услуги конкурировать с другими игроками", — поясняет Олег Вострых.

По его мнению, запрос на концессию портов — правильный и важный. Тем более, что госбюджет не может себе позволить финансирование таких больших проектов развития портовой отрасли.

"Но, как обычно в нашей стране, реализован этот план, скорее всего, будет так, чтобы финансово-промышленные группы Украины подмяли лакомые кусочки под себя. Что еще больше укрепит их доминирующее положение в экономике страны. И позволит диктовать условия для остального бизнеса, пользующегося услугами портов, — прогнозирует Олег Вострых. — А основной поток мировых грузов продолжит уходить в порты соседних стран. Потому что там есть понятные тарифы, стабильность, надежность и законодательство, позволяющее добиваться истины в судах".

Напомним, последняя пленарная неделя работы ВРУ с 13 по 16 июля может быть посвящена рассмотрению критически важного для 150 тысяч моряков и их семей законопроекта, который позволит убрать коррупцию в сфере выдачи и продления документов в морской отрасли.

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