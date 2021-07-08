Большинство украинских портов передадут в концессию, оставят лишь самые выгодные для государства: в чем подвох

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Ольга Чародий
Мининфраструктуры планирует передать в концессию большинство украинских портов, а в госуправлении оставить те, которые являются наиболее выгодными. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика". Эксперты оценили это решение, его возможные плюсы и минусы для портала "Комментарии".
Украинский порт (фото из открытых источников)
Старший экономист Ukraine Economic Outlook (независимая
группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики
"Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар напоминает фразу знаменитого
американского экономиста Милтона Фридмана, что государство – самый худший
собственник.
По словам эксперта, в Европе государство оставляет за собой
только причальные стенки, а всю портовую инфраструктуру строит частный бизнес.
Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной
политики" Олег Вострых обращает внимание, что идея с передачей портов в
концессию частным структурам витает в воздухе довольно давно.
По его мнению, запрос на концессию портов — правильный и
важный. Тем более, что госбюджет не может себе позволить финансирование таких
больших проектов развития портовой отрасли.
Напомним, последняя пленарная неделя работы ВРУ с 13 по 16 июля может быть посвящена рассмотрению критически важного для 150 тысяч моряков и их семей законопроекта, который позволит убрать коррупцию в сфере выдачи и продления документов в морской отрасли.
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