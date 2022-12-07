Больше, чем до войны: какой сейчас размер золотовалютных резервов Украины

Международные резервы Украины на начало зимы составили 27,95 млрд дол. Это больше, чем до полномасштабного вторжения России, констатируют в НБУ. Так, к утру 24 февраля они составляли 27,42 млрд дол.

Доллар. Pixabay.com

В прошлом месяце золотовалютные резервы страны выросли на 10,7%. Это стало возможным благодаря поступлению финансовой помощи от международных доноров с одной стороны, а также снижению объемов чистой продажи валюты НБУ и сокращению долговых выплат страны – с другой.

По информации регулятора, правительственные резервы в последний месяц осени пополнили, в частности, Европейский Союз – на 2 530 млн дол. , США – на 1 500,0 млн дол. От других международных кредиторов поступило 69,1 млн "зеленых".

Вместе с тем, благодаря размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в валюте правительству удалось привлечь 517,8 млн. дол.





Также Украина погасила долги на 605,0 млн дол. В частности, 37,0 млн. дол. перед ЕБРР, 118,8 млн. дол. – МВФ. Кроме того, правительство выделило 521,4 млн. дол. в качестве обслуживания и погашения валютных ОВГЗ.

В ноябре НБУ продал на валютном рынке 1632,7 млн дол. и выкупил – 63,9 млн. дол. Таким образом, чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась до 1 568,8 млн дол. Как сообщают в пресс-службе регулятора, на сокращение необходимости "вливать" "зеленые" на рынок влияют стабильные поступления инвалюты со стороны экспортеров, прежде всего агропроизводителей.



Как известно, золотовалютные резервы используются для проведения валютных интервенций для сглаживания колебаний на рынке, а также обеспечения платежей органов государственной власти. В целом 27,95 млрд дол. – достаточный запас для финансирования 3,5 месяцев будущего импорта, уверяют в НБУ.





Ранее мы писали, что удалось договориться о продлении действия "зернового соглашения", которое позволит обеспечить беднейшие страны продовольствием, а украинских аграриев — выручкой. По словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светланы Литвин, в случае прекращения зернового соглашения Украина, конечно, несет финансовые потери от падения поступлений от экспорта. Но для обеспечения внутренних нужд у нас достаточно зерна. А вот для многих стран мира вопрос продовольственной безопасности станет тогда актуальным, как никогда раньше.













































Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!