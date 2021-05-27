Большая приватизация в Украине: эксперты о плюсах и минусах

В 2021 году в Украине выставят на аукционы семь крупных государственных объектов. Это стало возможным после того, как в стране разблокировали Большую приватизацию, которую до этого останавливали на время карантина.

Большая приватизация. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Эксперты оценили плюсы и минусы Большой приватизации для издания "Комментарии".

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок подчеркивает, что вопрос приватизации в Украине всегда имело политический окрас.

"Если вспомнить приватизацию 90-х, то отдельные предприятия продавались, точнее — отдавались буквально за копейки. И многие приближенные к власти люди смогли сформировать огромный стартовый капитал. Сейчас они являются одними из самых богатых в Украине, их состояния исчисляются миллиардами, — отмечает эксперт. – Я не помню ни одной эффективной приватизации, кроме "Криворожстали" в 2005 году, когда она была продана за рекордные 5 млрд долларов. Тогда это стало успешным кейсом для президента Виктора Ющенко. Но с той поры подобного мы фактически не наблюдали".

В тоже время Валерий Клочок акцентирует, что нынешняя Большая приватизация – хорошая идея. А ее приостановку считает вполне логичной. Ведь в условиях пандемии продавать объекты госсобственности — рискованно. Логично, по мнению эксперта, и разблокирование Большой приватизации после того, как заболеваемость пошла на спад.

"Удержание за счет налогоплательщиков активов, которые, по сути, являются убыточными, — неблагодарное дело. Важно лишь, чтобы названные объекты – и завод "Большевик", и ОГХК ("Объединенная горно-химическая компания"), и ряд других объектов не доводились перед приватизацией до банкротства. Как та же энергетическая компания Центрэнерго, которую также планируют продать. Лишь рейдерская смена управленческого персонала позволила определенным образом наладить ситуацию. Аналогично поступили с ГП "Угольная компания Краснолиманская", рядом других объектов, которые подпадают под приватизацию. Четко видны схемы, как предприятия доводят до банкротства, а потом выставляют на продажу. И реакции власти, к сожалению, на это нет. А подобные факты нужно расследовать, виновных привлекать к ответственности. Иначе выглядит, что некоторые объекты продают с молотка лишь для того, чтобы удовлетворить чьи-то частные интересы", — отмечает эксперт.

Позитивом он считает то, что власть решила сохранить в госсобственности такие стратегические предприятия как Нафтогаз, Энергоатом, Укрэнерго, Укрзализныця, Укрпочта, Южмаш.

"Хоть отдельные разговоры о надобности приватизировать те же УЗ или Укрпочту ведутся давно (при том, что объекты достаточно велики – и по инфраструктуре, и по стоимости), я бы оставлял их в госсобственности, — говорит Валерий Клочок. — Итожа: отмену моратория на Большую приватизацию я приветствую. Это правильный шаг. Но в условиях существующих правоохранительной и судебной системы есть риск, что эти активы будут проданы по заниженной цене".

По мнению Даниила Монина, эксперта экономических программ Украинского института будущего, трудно представить, чтобы объект, находящийся в частной собственности, пребывал в таком плачевном виде как объекты государственной собственности. И в этом смысле приватизация более чем важна, считает он.

"Мотивация у частного собственника — заставить актив приносить прибыль. А мотивация большинства директоров госпредприятий — заработать лично для себя на этом объекте. В итоге большинство ГП нерентабельны, генерируют множество убытков. Поэтому их приватизация рассматриваю как положительное явление", — говорит Даниил Монин.

Он подчеркивает, что кроме доходов государству за продажу, такие объекты смогут создавать в будущем повышенную добавочную стоимость и формировать налоги в казну вместо вливания в них бюджетных средств.

Напомним, в Украине до конца года выставят на продажу семь крупных государственных предприятий для пополнения госбюджета на миллиарды гривен. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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