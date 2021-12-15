Богдан: Санкции СНБО - преступление, власть будет нести за них уголовную ответственность (ВИДЕО)

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции, — это преступление. И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением. Об этом Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Андрей Богдан - фото: Офис президента

"Любые санкции, вынесенные СНБО, — это преступление. Даже каналам Медведчука, тем более каналам Медведчука", — сказал Богдан.

По его словам, ни одна страна мира не вводит санкции против своих граждан, как это делает Украина. Богдан считает, украинская власть будет нести за это уголовную ответственность.





Отметим, что в интервью экс-глава ОП Андрей Богдан также рассказал о ситуации с укомплектованностью армии , а также энергетическом кризисе в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!