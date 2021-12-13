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Бизнесмен Сергей Кузяра считает, что его пытаются сделать разменной картой в "угольном деле Медведчука и Порошенко"

Арестованный бизнесмен Сергей Кузяра ответил на вопросы журналистов

сегодня, 19:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Сергей Кузяра рассказал об "угольном деле Медведчука и Порошенко". Об этом сообщает издание VestiUA. 

Бизнесмен Сергей Кузяра считает, что его пытаются сделать разменной картой в "угольном деле Медведчука и Порошенко"

Сергей Кузяра. Фото из открытых источников

В материале указывается, что следствие продолжает раскручивать "угольное дело Медведчука и Порошенко". Речь идет о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 гг. Подозрение уже предъявлено Виктору Медведчуку (находится под домашним арестом), экс-министру топлива и углепрома Владимиру Демчишину (находится за пределами Украины) и бизнесмену Сергею Кузяре (он провел 2 месяца в Лукьяновском СИЗО и 1 декабря был переведен в изолятор СБУ в одиночную камеру).

Издание "Вести", ссылаясь на слова бывшего замгенпрокурора Украины, адвоката Виктора Трепака, пишет, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение по этому же делу бывшему президенту Украины, народному депутату и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Арестованный бизнесмен Сергей Кузяра в письменной форме ответил на вопросы Vesti.

Кузяра написал, что за два месяца никаких реальных следственных действий с ним не проводили.

"Дважды отвозили к следователю в течение первых десяти дней, где мне поясняли мое "бедственное" положение и всячески намекали, что показаниями на Медведчука и Порошенко я бы сразу решил все свои проблемы", — отметил Сергей Кузяра.

"Начиная с первой встречи со следователями в качестве свидетеля, я объясняю, что кто-то в их системе либо сделал неправильные выводы, либо кто-то специально меня подставил в этом деле. У меня нет и не может быть интересующих органы следствия показаний! Обвинения абсурдны! А уровень сил, задействованных для моего содержания под стражей, беспрецедентен…", — подчеркнул Кузяра.

Бизнесмен Сергей Кузяра отметил, что  в 2019 году он поставлял на центрэнерго уголь из Казахстана, за что до сих пор с его компанией не рассчитались.

Кузяра заявил, что во всей этой ситуации видит желание высшего руководства страны помешать Медведчуку и Порошенко в их политической деятельности Это даже превалирует над экономическими интересами Украины. А тот по их воле оказался разменной картой.

"Я — гражданин Украины, живущий в Украине, мне очень больно за происходящее в энергетике и угле. Никакого отношения к политической деятельности Петра Порошенко или Виктора Медведчука я не имею и никогда не имел", — утверждает бизнесмен. 


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Источник: https://vesti.ua/politika/sergej-kuzyara-menya-hotyat-sdelat-razmennoj-kartoj-v-borbe-s-poroshenko
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