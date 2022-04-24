Битва за мир: каковы шансы, что переговоры с Россией пройдут приемлемо для Украины

На сегодняшний день самые актуальные вопросы в переговорах Украины и России — это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции в субботу, 23 апреля. Он также подчеркнул, что готов обсуждать эти темы лично с российским президентом Владимиром Путиным. Издание "Комментарии" спросило у экспертов, есть ли еще вера в переговоры и возможность решить конфликт дипломатическим путем?

Переговоры Украины с РФ (фото из открытых источников)

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает: из психологии известно, что агрессия, как правило, направляется на слабого. В РФ считали, что Украина – именно такая. Что нашу страну можно захватить буквально за три дня. Но украинская армия, весь народ, с помощью личного героизма и поставок вооружения Западом успешно противостоят неприятелю.

"Есть явные признаки того, что РФ стремится как можно быстрее закончить войну. Потому что получила серьезный отпор и от Украины (на поле боя), и от всего цивилизованного мира (в виде санкций и ухода компании с российского рынка). На своей вчерашней пресс-конференции Владимир Зеленский дал понять, что если будут уничтожены защитники Мариуполя, если на временно оккупированных территориях состоятся псевдореферендумы, Украина выйдет из переговорного процесса. Россия получила четкий сигнал, чего делать не следует, если она заинтересована в продолжении переговоров. И, думаю, что удары на поле битвы, санкционные удары, приведут к тому, что РФ пойдет на переговоры на приемлемых для Украины условиях", – говорит Николай Спиридонов.

По его мнению, возвращение посольств, визиты в Киев высокопоставленных лиц (сегодня, к примеру, ожидаются госсекретарь и министр обороны США) говорят о том, что есть сигналы — атаковать украинскую столицу россияне уже, похоже, не осмелятся. Также некоторые авиакомпании начинают продавать билеты, в том числе — в Киев на июль.

"Есть надежда, что к тому времени появятся определенные договоренности, – отмечает эксперт. – Мир точно нужен. Но нужен на приемлемых условиях, которые приняло бы украинское общество. С соответствующими гарантиями безопасности. И визиты мировых лидеров такой мир приближают. А вот разговоры о том, что надо разоружаться и тогда будет мир — нет. Мира на условиях капитуляции не будет. Мир нам приходится завоевать кровью, потом, жизнями тысяч украинцев. Уверен, что если успехи украинской армии будут серьезными (что возможно при поставках нам мощного вооружения от партнеров), если давление на Россию будет серьезным — то будет мир именно на приемлемых для нас условиях".

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких напоминает, что вся история человечества свидетельствует – рано или поздно войны заканчивались каким-либо политическим урегулированием. Мирным соглашением. Рано или поздно, уверен он, и российско-украинская война завершится каким-нибудь соглашением.

"Впрочем, надо понимать, что текст этого соглашения будет зависеть от конкретных результатов боевых действий, – уточняет эксперт. – Поэтому можно сказать, что сегодня этот текст пишут наши воины на полях сражений".

Валентин Гладких обращает внимание, что президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал – российская сторона, изначально говорившая на языке ультиматумов, постепенно изменяет как перечень, так и характер своих условий-прихотей.

"И это, безусловно, объясняется успехами ВСУ, которые дают достойный отпор оккупантам. Тем не менее нужно также осознавать и не питать лишних иллюзий — стороны будут продолжать вооруженное противостояние до тех пор, пока будут надеяться на достижение военных успехов, которые могут улучшить переговорные позиции. Учитывая это, встреча президентов, как и реальное продвижение в переговорах, возможны лишь тогда, когда россияне осознают тщетность, и бесперспективность достичь своих целей в Украине военным путем", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что Зеленский неоднократно заявлял о готовности встречаться с Путиным и решать проблемные вопросы. Более того, даже в ночь непосредственно перед нападением обращался к россиянам, пытаясь остановить войну. Поэтому здесь дело не в позиции Украины, а в нежелании Путина двигаться к мирному диалогу, уверен Валентин Гладких.

"Что касается положений будущего мирного соглашения, то президент Зеленский неоднократно четко артикулировал – оно должно основываться на уважении к государственному суверенитету и территориальной целостности Украины. Поэтому я склонен думать, что уступать территории Украина не собирается и не будет, – отмечает эксперт. – Но еще раз подчеркиваю, все упирается в результаты военной кампании, для которой нужно оружие, на чем постоянно акцентирует Зеленский".

Что касается гарантий безопасности, то создание пула гарантов безопасности Украины без вхождения нашей страны в НАТО, при сохранении нейтрального статуса, видится Валентину Гладких вполне вероятным и приемлемым вариантом.

"По крайней мере, это более реалистично, учитывая позицию Альянса, признающего свою неготовность предоставлять Украине членство, – поясняет эксперт. – Конечно, даже такой вариант гарантий безопасности от ведущих в военно-политическом плане государств не должен замещать собой право нашей страны иметь собственную мощную армию. Поэтому о какой-то "демилитаризации" как о лишении Украины военной мощи речь не идет. Речь может идти разве что о невозможности размещения на нашей территории оружия и войск третьих государств".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские эксперты оценили возможные результаты встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойд Остина.

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