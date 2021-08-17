Беззаконие Филатова в Днепре покрывает Офис Президента, - политический эксперт

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Станислав Молчанов
Эксперт Геннадий Дубов считает, что лояльность Бориса Филатова к Офису Президента развязала руки мэру Днепра в борьбе с его политическими оппонентами. Об этом он сообщил в эфире телеканала Эспрессо.
Борис Филатов. Фото: пресс-служба Днепровского горсовета.
В качестве примера, Дубов приводит историю с отключением Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра от коммуникаций только потому, что судьи вынесли решение не в пользу мэрии.
Никакой реакции с Офиса Президента на такие сигналы из Днепра, ни после избиения журналистов, ни после скандала с отключением суда от коммуникаций не было, отмечает Дубов.
Напомним, 26 июля 2021 КП "Днепроводоканал" отключило от водоснабжения здание Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра.
31 июля в здании Амур-Нижнеднепровского районного суда автомобиль одного из коммунальных предприятий Днепровской городского совета привез, а сотрудники этого предприятия установили у здания биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, ответственным за отключения является судья Оксана Богун.
31 июля следственным отделом отделения полиции №1 был открыто уголовное производство по факту давления на суд по ст. 376 УК.
4 августа здание суда было отключено от электричества. После вмешательства общественных активистов и репортажа и телевидении, электроснабжение суда в тот же день было возобновлено.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что по информации СМИ, мэр Днепра Филатов перекрыл воду суда, рассматривающего дело о билборды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также издание "Комментарии" сообщало о том, что, в Днепре прошла многотысячная акция протеста против произвола городских властей, коррупции и существования КП "Муниципальная стража". Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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