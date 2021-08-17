Беззаконие Филатова в Днепре покрывает Офис Президента, - политический эксперт

Эксперт Геннадий Дубов считает, что лояльность Бориса Филатова к Офису Президента развязала руки мэру Днепра в борьбе с его политическими оппонентами. Об этом он сообщил в эфире телеканала Эспрессо.

Борис Филатов. Фото: пресс-служба Днепровского горсовета.

"Очень по-разному работает команда Президента с городскими головами. Мы видим, что происходит в Киеве. По сути, идет такая уже почти горячая война между господином Кличко и офисом Президента. Есть и другие города, где мэры прекрасно себя чувствуют. В городе Днепр господин Филатов с Офисом Президента прямо на короткой ноге, и ему позволяют столько всего, что не позволяют абсолютно всем другим ", — отмечает Г.Дубов.

В качестве примера, Дубов приводит историю с отключением Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра от коммуникаций только потому, что судьи вынесли решение не в пользу мэрии.

"Был интересный случай на днях, когда суд вынес решение против мэрии, Филатов просто "отрубил" им канализацию, поставил биотуалет, и таким образом сказал, что так будет с каждым. То есть мэр фактически замахнулся на правосудие, и прямо об этом сказал в заметке ", — указывает Г.Дубов.

Никакой реакции с Офиса Президента на такие сигналы из Днепра, ни после избиения журналистов, ни после скандала с отключением суда от коммуникаций не было, отмечает Дубов.

"То есть, у меня есть уже силовое подразделение Муниципальная Варта, я хочу еще свои суды, потом будет что — армия? То есть, это абсолютно не правовой способ, который нагло и открыто демонстрируется. И видим, что центральная власть несколько его одернула? Нет. Почему? Потому что есть хорошие отношения господина Филатовым с Офисом, фамилия Кирилла Тимошенко называют и так далее ", — отмечает политический эксперт.

Напомним, 26 июля 2021 КП "Днепроводоканал" отключило от водоснабжения здание Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра.

31 июля в здании Амур-Нижнеднепровского районного суда автомобиль одного из коммунальных предприятий Днепровской городского совета привез, а сотрудники этого предприятия установили у здания биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, ответственным за отключения является судья Оксана Богун.

31 июля следственным отделом отделения полиции №1 был открыто уголовное производство по факту давления на суд по ст. 376 УК.

4 августа здание суда было отключено от электричества. После вмешательства общественных активистов и репортажа и телевидении, электроснабжение суда в тот же день было возобновлено.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что по информации СМИ, мэр Днепра Филатов перекрыл воду суда, рассматривающего дело о билборды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что, в Днепре прошла многотысячная акция протеста против произвола городских властей, коррупции и существования КП "Муниципальная стража". Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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