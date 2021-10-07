Березовец: глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер пустился в бега

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, подозреваемый по делу о похищении людей и препятствовании журналистской деятельности, скрывается от задержания правоохранительными органами. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил политтехнолог и телеведущий Тарас Березовец, ссылаясь на инсайдерскую информацию журналиста Юрия Бутусова.

Евгений Мецгер Фото: НВ

"Любимый банкир и друг Зеленского пустился в бега. На данный момент местонахождение Евгения Мецгера неизвестно. В базы данных Госпогранслужбы внесено ограничение на выезд Мецгера из страны", – написал Тарас Березовец.

Политтехнолог добавляет, если Мецгеру дадут сбежать, то все прекрасно знают фамилию человека, который несёт за это ответственность.

"Надеюсь, Мецгер обойдётся без смены пола. Прямо чёрная полоса", – написал Тарас Березовец.

Отметим, сегодня портал "Комментарии" сообщал о том, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер получил подозрение от прокуратуры. Мецгер сам проинформировал об этом общественность через соцсеть. Банкир сообщил, что он осознает свою вину и готов сотрудничать со следствием.

Ранее издание "Комментарии" информировало том, что после резонансного инцидента с журналистами "Схем" Евгений Мецгер публично попросил прощение у представителей масс-медиа. Свои извинения он опубликовал в открытом письме. В своем обращении Евгений Мецгер объяснил свое поведение стрессом и тяжелой работой, хоть и признал, что это его не оправдывает и он не имел права срываться на команду "Радио Свобода".

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