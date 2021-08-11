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Главная Новости Политика внутренняя политика Береза рассказал, как власть спустила деньги на ветер в борьбе с фейками
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Береза рассказал, как власть спустила деньги на ветер в борьбе с фейками

Центр противодействия дезинформации, существующий за средства госбюджета, за 5 месяцев никак себя не проявил

сегодня, 14:56
Автор:

Кравцев Сергей

16 августа исполнится 5 месяцев, как по инициативе власти был создан на базе СНБО Центр противодействия дезинформации. За это время, несмотря потраченные солидные суммы денег из государственного бюджета, новый орган так никак себя и не проявил. Как информирует издание "Комментарии", об этом нардеп 8-го созыва Верховной Рады Борислав Береза пишет в своем посте в Facebook.

Береза рассказал, как власть спустила деньги на ветер в борьбе с фейками

Борислав Береза. Фото: Facebook Борислава Березы

По словам нардепа, за время своего существования новая государственная структура так и не сумела надлежащим образом начать борьбу с фейками и российской пропагандой.  

"За это время Центр смог... прославился... опроверг... В общем, этот Центр ничего не смог, ничем не прославился и ничего не опроверг. Интересно, какие бюджеты уже освоены центром?" – написал Береза.

Он добавляет, что его такой ход вещей совсем не удивляет. Ничего другого не стоило и ждать, ведь в Центр противодействия дезинформации не привлекли ни одного профессионала по борьбе с дезинформацией. В итоге украинцы получили еще одну структуру, которая просто существует за счет средств украинских налогоплательщиков.

Борислав Береза прогнозирует, что что-то похожее стоит ждать и от других структур, созданных за счет госбюджета, тех же Офиса простых решений и Офиса первых леди. При этом Борислав Береза акцентировал внимание на том, что гибридная война Кремля против Украины не прекращена и фейки вместе с пропагандой по-прежнему — главное оружие врага, вот только бороться со всем этим власти не спешат. 

Читайте также на портале "Комментарии" оценки экспертов по запуску Центра противодействия дезинформации.


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Источник: https://www.facebook.com/borislav.bereza
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