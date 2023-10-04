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Беглец и соратник Януковича в Москве попал в кому: что известно о его состоянии

По информации российских СМИ, состояние Клюева якобы только ухудшается

сегодня, 07:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший глава Администрации беглого президента Виктора Януковича попал в больницу в Москве. Андрей Клюев находится в Москве после бегства. Появилась информация, что он находится в тяжелом состоянии, его даже подключили к аппарату ЭКМО. Об этом пишут в российском паблике "ВЧК-ОГПУ"

Беглец и соратник Януковича в Москве попал в кому: что известно о его состоянии

Андрей Клюев (фото из открытых источников)

Авторы, ссылаясь на свои источники, пишут, что пациент был доставлен в частную клинику. Стало известно, что он находится в тяжелом состоянии.


Также источник российского паблика утверждает, что Клюев находится в коме и под круглосуточной охраной. Ему стало плохо еще якобы 28 сентября, когда у него случился отит. Через несколько дней он прошел, но потом у Клюева началась одышка, его состояние начало ухудшаться.

"Врач, прибывший по вызову, из частной клиники диагностировал бактериальную пневмонию и пациента госпитализировали. В стационаре сделали анализы и бактерии найдены не были. Поскольку состояние больного только ухудшалось (Ковид якобы тоже не подтвердился, предварительный диагноз: двусторонняя пневмония) в бывший кофидарий. Врачи ввели его в медикаментозный сон и установили аппарат ИВЛ, чтобы снизить нагрузку на легкие. В палату не пускают даже жену Клюева, а саму больницу охраняют силовики", — говорится в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что  только 6 топ политиков-предателей попали под санкции Украины после вторжения. Аналитический портал Trap Aggressor подсчитал количество санкций, введенных против граждан Украины с начала вторжения. Оказалось, что в списке топполитиков-коллаборантов всего шесть фамилий.



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Источник: https://t.me/vchkogpu/42219
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