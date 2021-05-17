Associated Press: обвинение Медведчука в госизмене – часть масштабной кампании против оппозиции

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Станислав Молчанов
Новые обвинения,
предъявленные председателю Политсовета
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, являются
частью широкой кампании украинской власти против оппозиции. Об этом пишет информационное
агентство Associated Press.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
В публикации
уточняется, что Украина предъявила обвинение в государственной измене
высокопоставленному оппозиционному политику, который выступает за диалог с
Россией, также Виктору Медведчуку инкриминируют разглашение секретных данных о
размещении украинских воинских частей.
Associated Press отмечает, что Медведчук
возглавляет самую крупную оппозиционную фракцию в парламенте.
Напомним, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" назвали обвинения против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука открытой и циничной политической расправой. Как говорится в заявлении политсилы, главным, и по сути единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука.
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