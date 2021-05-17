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Associated Press: обвинение Медведчука в госизмене – часть масштабной кампании против оппозиции

В Associated Press назвали новые обвинения продолжением кампании власти Украины против Медведчука

сегодня, 15:25
Автор:

Станислав Молчанов

Новые обвинения, предъявленные председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, являются частью широкой кампании украинской власти против оппозиции. Об этом пишет информационное агентство Associated Press.

Associated Press: обвинение Медведчука в госизмене – часть масштабной кампании против оппозиции

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

В публикации уточняется, что Украина предъявила обвинение в государственной измене высокопоставленному оппозиционному политику, который выступает за диалог с Россией, также Виктору Медведчуку инкриминируют разглашение секретных данных о размещении украинских воинских частей.

"Наряду с предъявленными обвинениями сотрудники СБУ провели обыск в доме политика в столице Украины Киеве", – пишет информагентство.

Associated Press отмечает, что Медведчук возглавляет самую крупную оппозиционную фракцию в парламенте.

"Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три оппозиционных телеканала: “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые также связывают с Медведчуком",  подчеркивается в статье.

Напомним, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" назвали обвинения против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука открытой и циничной политической расправой. Как говорится в заявлении политсилы, главным, и по сути единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука.

"Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции – это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти. Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!" – заявили в ОПЗЖ.


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Источник: https://apnews.com/article/europe-ukraine-business-government-and-politics-c3cb6ca3a2a58096fcd9810436539de9
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