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Арестович уверен, что после решения "белорусского вопроса" Кремль возьмется за Украину

Советник главы ОП считает, что ситуация на границе с Польшей служит отвлекающим маневром и вскоре Кремль возьмется за Украину

сегодня, 08:47
Автор:

Кравцев Сергей
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В создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе больше всего заинтересована Россия, которая таким образом ускоряет процесс поглощения Беларуси и создания Союзного государства. Как только эта задача будет выполнена Москва не задумываясь перебросит все свои усилия на Украину. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью телеканалу "Украина 24" высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Арестович уверен, что после решения "белорусского вопроса" Кремль возьмется за Украину

Алексей Арестович. Фейсбук Алексея Арестовича

Эксперт отметил, Москва подталкивает Минск к очень резким шагам, о которых впоследствии придется пожалеть, в частности, к признанию Крыма частью России.

Арестович считает, что Путин, как и ранее выбирает проверенную практику – использование людей в своих корыстных целях, новое оружие Путина – нелегальные мигранты. К тому же, российские ядерные бомбардировщики будут патрулировать белорусск-польскую границу. Невеселая картина для НАТО, ведь Польша есть полноправным членом Альянса.

По мнению эксперта, таким образом Россия продолжает давление на страны ЕС и НАТО. Следующей задачей, уверен Алексей Арестович, станет задача – направить все усилия против Украины.

Арестович пока что не готов сказать, какую тактику в отношении Украины выберет Кремль, но пока что создается ощущения, что вся эта история на белорусско-польской границе есть отвлекающим маневром от дел в Украине и на ее границе. Совсем скоро все должно проясниться.

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Источник: https://news.u24.ua/vlast-news/14127-migranty-na-granice-arestovich-rasskazal-o-sereznoy-opasnosti-dlya-ukrainy
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