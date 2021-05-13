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Арестович рассказал, как решить языковой вопрос в Украине

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предложил идею преодоления языкового конфликта в Украине

сегодня, 08:22
Автор:

Кириєнко Анна

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, как нужно решать языковой вопрос в Украине. Своим мнением мужчина поделился в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

Арестович рассказал, как решить языковой вопрос в Украине

Алексей Арестович рассказал как преодолеть языковой конфликт в Украине. Фото: 5.ua

По мнению Арестовича, споры относительно языка в Украине имеют чисто психологическую основу. Мужчина вспомнил, что голландские ученые проводили исследования по проблемам украинского и русского языка в Украине. Для эксперимента были собраны люди, которые радикально выступали за украинский, и те, кто категорически поддерживал русский язык как второй государственный. Участников пригласили в одно помещения и дали им возможность свободно разговаривать друг с другом и даже ссориться.

Тогда ученым удалось выявить истинную причину языковой вражды. Для каждого человека язык — часть самоидентификации. Поэтому те, кто говорят на украинском, воспринимают русскоязычных сограждан как угрозу. А те, кто говорят на русском, чувствуют себя в Украине людьми второго сорта.

Узнав такую закономерность, голландцы предложили простое решение: Украинцам надо дать ощущение безопасности, а русскоязычным — дать ощущение того, что они такие же граждане. Именно это предложение поддерживает и Алексей Арестович.

Напомним, что в Украине можно будет бесплатно усовершенствовать свои знания государственного языка. Министерство культуры и информационной политики запустило онлайн-курсы украинского, которые может посетить любой желающий. Подробнее об этом узнавайте в нашем материале.

Также ранее народный депутат Виктория Кинзбурская рассказала сайту "Комментарии" как урегулировать языковой конфликт в стране.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/9997-est-prostoe-reshenie-arestovich-rasskazal-kak-reshit-yazykovoy-vopros-v-ukraine
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