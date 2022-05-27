Арестович рассказал, что означает решение о независимости УПЦ от РПЦ

Советник главы офиса президента Алексей Арестович отреагировал на решение Собора УПЦ о независимости и самостоятельности от РПЦ, которое было принято 27 мая во время Собора в Киеве. Политик заявил, что сегодня члены Собора показали кукиш патриарху Кириллу. Об этом он сказал в эфире с Марком Фейгиным.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

По мнению Арестовича, члены Собора "выбили одну из главных идеологических скреп и показали жирный шиш Патриарху Кириллу".

"Не только материальную составляющую и сетку выбили, из-за которой оказывалось очень серьезное влияние, выбили одну из главных идеологических скреп, поломали сегодня, о том, что здесь война идет за православие. Потому что православие, представленное большим количеством приходов, показало жирную фигу и сказало: "Ребята, нам с вами не по дороге, потому что вы нехорошие товарищи", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что УПЦ объявила о самостоятельности и независимости от РПЦ. На заседании участники решили выйти из состава РПЦ и объявили о полной самостоятельности и независимости. Также собор осудил позицию патриарха РПЦ Кирилла, поддержавшего войну в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Арестович рассказал об уничтожении Крымского моста . Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина пока не может уничтожить Крымский мост, ведь для Кремля он является стратегическим сооружением, поэтому его хорошо прикрывают и охраняют. По словам Арестовича, Крымский мост специально сделан и прикрывается, чтобы его нельзя было уничтожить. Кроме этого, его охраняют бригады ПВО, корабли и другие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!