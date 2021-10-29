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Арестович о ракетах на Москву: мы никому не угрожаем, это лишь предупреждение

Арестович заявил, что, несмотря на его слова, мирным россиянам ничего не угрожает

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Спикер украинской делегации в ТКГ, внештатный советник ОП Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" пояснил свои слова о высокоточных ракетах, направленных в стороны Москвы. Арестович уверяет, такое заявления – это не угроза мирным жителям РФ, это лишь предупреждение. Об этом информирует портал "Комментарии".

Арестович о ракетах на Москву: мы никому не угрожаем, это лишь предупреждение

Алексей Арестович. Фото: Фейсбук Алексея Арестовича

На вопрос телеведущей о том, имеет ли Украина такие ракеты, которые уже сегодня могут по дальности стрельбы достать до столицы РФ Алексей Арестович ответил, что есть проекты ракетных комплексов "Сапсан", "Гром-1""и "Гром-2". Теоретически они могут преодолеть расстояние в 500 и больше километров. Но для того, чтобы такие ракетные комплексы были поставлены в украинскую армию на вооружение должно пройти примерно 5-7 лет.

Что же касается своего заявления о ракетах, направленных в сторону Москвы, то Арестович отметил, что его слова просто вырвали из контекста, который был совершенно другим. Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, своим заявлением он хотел сказать, что поведение Путина может заставить Украину пойти на тот радикальный шаг, чтобы направить оружие на Москву. 

При этом Арестович уточнил, что его слова – это не угроза мирным гражданам России, а лишь предупреждение. К тому же, спикер подчеркнул, каждый вечер уже восемь лет подряд на телеэфирах в России рассказывают, как уничтожат Украину, рассказывают о том, что Украина – это всего лишь проект, который не имеет будущего. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Арестович назвал лучший выход для РФ в ситуации с оккупацией Донбасса и Крыма.



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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCMp5Buw-6LpbbV9r9Sl_5yg
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