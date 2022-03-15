Арестович назвал два варианта окончания войны в Украине

Война в Украине может закончиться по одному из двух вариантов. Первый вариант более благоприятный заключается в том, что путем переговоров, которые практически не прекращаются, удастся выйти на какое-то мирное соглашение и тогда боевые действия закончатся через неделю-две. Второй вариант – путем переговоров не удастся достичь компромисса и тогда у россиян будет еще одна попытка пойти в наступление. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрий Гордону.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП уточнил, что он не входит в политическое руководство страны, а потому не может знать и определять те или иные вещи, но из той ситуации, которая складывается, можно сделать определённые прогнозы о развитии событий в дальнейшем.

По словам Алексей Арестовича, если ситуация будет разворачиваться по второму сценарию и Россия вновь попытается пойти на эскалацию, то война может затянуться примерно до середины апреля. Могут быть попытки, что Москва попытается организовать какие-то "ХНР", захватить Мариуполь или Харьков. Но на всех этих направлениях ничего у россиян не получится и все равно нужно будет все это заканчивать.

Арестович отметил, что он знал о подготовке России к нападению на Украину задолго до того, как западные спецслужбы начали буквально кричать о том, что Россия сосредотачивает свои войска у украинской границы, потому что намерена вторгнуться в Украину. Советник отметил, понимание, что Россия попытается захватить Украину появилось, когда произошел прецедент с островом Тузла. При этом Арестович уверен, что Россия напала бы на Украину, даже, если во главе страны был другой президент, а не Путин.

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