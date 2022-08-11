Арестович хочет в президенты: почему появилось такое заявление – о чем оно говорит



















Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах при одном условии – если Владимир Зеленский не будет выдвигать свою кандидатуру. О чем говорит такое заявление? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Довольно часто многие партии делают "дубликаты"

Виктор Таран отмечает, что для него как для политтехнолога ничего удивительно в заявлении Арестовича нет.

"Я скорее удивлен, что оно не прозвучало ранее, – отмечает эксперт. – Важно понимать, каким образом люди отдают свои предпочтения. Когда мы голосуем за того или другого кандидата, всегда есть или яркие приверженцы (электоральное ядро – те, кто будет за вас голосовать при любых обстоятельствах, даже если вы, условно говоря, будете есть младенцев), или просто сторонники. Последние могут вас в определенный период поддержать. А спустя какое-то время – разочароваться и отойти. Но при этом они останутся на вашем электоральном поле. То есть, не будут голосовать за ваших принципиальных противников. Просто будут искать кого-то, похожего на вас, со схожей идеологией".

Понимая такую логику, продолжает Виктор Таран, часто многие партии (особенно во время парламентских выборов) делают "дубликаты". Цель всего этого – собрать голоса, чтобы в итоге сбить электорат под одного лидера. А потом он, как правило, во втором туре или раньше "сливает" голоса под того или иного кандидата. Или призывает своих сторонников поддержать данного кандидата перед первым или вторым туром.

"Как Тигипко, который собрал в 2010-м определенное количество голосов, а потом отдал их Януковичу. Аналогичным образом действовал Симоненко. Подобным образом поступали и демократы, когда, к примеру, Мороз баллотировался, а потом отдал голоса Ющенко, – напоминает эксперт. – В этой системе будет работать и Арестович. Электоральное поле у него с Зеленским пересекается. И, если есть избиратели, которые разочаровались политикой Зеленского, но никогда в жизни не проголосуют за Порошенко, Тимошенко, то Арестович может их "подобрать". Вокруг себя сконцентрировать. Но накануне выборов он или отдаст их Зеленскому (перед первым туром или во втором – всё зависит от электоральной картинки на момент голосования или после). Главное – это электорат подобрать, чтобы он не подошел к Разумкову или другим кандидатам, которые отошли от Зеленского, но работают в подобной нише".

Арестович – это персона, получившая большой кредит доверия, ставшая своеобразной "звездой" на фоне войны

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что Арестович о намерении баллотироваться (да еще и при определенных условиях) сказал не в неком публичном заявлении, а в контексте интервью.

"Почему это вообще прозвучало? Мы понимаем, что есть закрытая социология, которая отображает определенные тенденции. И будут явно искать людей с рейтингом, всё те же условные новые лица, особенно на волне оттока доверия к старым политикам – старой формации. Арестович – это персона, получившая большой кредит доверия, ставшая своеобразной "звездой" на фоне войны. За счет своей медийности, нишевости определенной. Но тут вопрос – как надолго хватит такого рейтинга. Я бы смотрела на некую динамику замеров, по Арестовичу в том числе", – отмечает аналитик.

Комментируя вероятность баллотирования Арестовича в президенты, Александра Решмедилова акцентирует, что пока есть в политике Зеленский, именно он и будет иметь самый большой рейтинг. Причем как внутри Украины, так и за ее пределами.

"Можно говорить, что Зеленский и Арестович – не сопоставимые фигуры на данном этапе, – продолжает эксперт. – Учитывая, что у действующего главы государства нет особых конкурентов, моделировать вариации президентского забега рано. Особенно варианты второго тура. Пока Зеленский однозначно побеждает любого в первом туре. Ну, а Арестович в будущем может быть неким техническим кандидатом. В данный же момент та ниша, которую он занимает, является для него оптимальной. Если у него будут некие передвижения по карьерной лестнице, больше ответственности – он может предстать совсем в ином свете. Сейчас же у него медийная роль при минимальной ответственности. А прежде, чем говорить о политической карьере, следовало бы проявить себя на неких исполнительных должностях. Потому что медийные популярности имеют свойство быстро заканчиваться".

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