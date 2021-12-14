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Арахамия прокомментировал возможный паспорт РФ у Гогилашвили

В "Слуге Народа" не видят большого общественного значения в расследовании информации о том, что уже уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство

сегодня, 16:32
Автор:

Кравцев Сергей
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В "Слуге народа" считают, что ситуация с тем, что уже уволенный замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство не вызвала общественный резонанс. Поэтому она не требует какого-то дополнительного информационного освещения. Как передает издание "Комментарии", такую позицию озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, общаясь со СМИ, пишет "Громадське".

Арахамия прокомментировал возможный паспорт РФ у Гогилашвили

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

Журналисты уточнили у Давида Арахамии, какая позиция его коллег относительно того, чтобы расследовать, на каких основаниях был назначен замминистром МВД человек, который может иметь паспорт гражданина РФ? Отвечая на вопрос, парламентарий отметил, что он лично не считает, что вокруг этого вопроса возник какой-то общественный резонанс, требующий детального разбора. К тому же, Александр Гогилашвили уже не занимает пост зама. Следовательно нужно двигаться дальше, оставив в прошлом эту историю.

Также нардеп проинформировал, что спецпроверкой ТОП-чиновников занимаются СБУ и МВД. Арахамия заявил, что за недостоверное гражданское декларирование необходимо ввести уголовную ответственность. Тогда подобных ситуаций больше возникать не будет.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему и з истории с Гогилашвили: власти нужно вынести определенный урок и срочно сделать работу над ошибками. В противном случае история, когда, минуя конкурсный отбор назначают своих людей на важные должности может получить еще более широкий резонанс. Это ударит по рейтингу власти.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/arahamiya-prokomentuvav-informaciyu-pro-mozhlive-rosijske-gromadyanstvo-u-vzhe-zvilnenogo-zastupnika-glavi-mvs-gogilashvili
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