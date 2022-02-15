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Повышение зарплаты военным: Арахамия рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект

Зеленский, 14 февраля, подписал указ о повышении зарплат военнослужащим

сегодня, 00:25
Автор:

Лиля Воробьева
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На этой неделе украинский парламент будет рассматривать проект нового закона по увеличению зарплат военным. Средства планируют найти, перераспределив доходы казны. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии", ссылаясь на информацию, которую озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Повышение зарплаты военным: Арахамия рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект

Арахамия рассказал о зарплатах военным (фото из открытых источников)

По словам руководителя парламентского монобольшинства, на своем заседании они обсудили важные законопроекты. Первый, о повышении жалованья воинам украинской армии. Говорили, как реализовать эти меры как можно быстрее. Планируют проголосовать на этой неделе в первом чтении.

Как отметил парламентский политик, средства для того чтобы повысить зарплату украинским воинам, они намерены получить, перераспределив бюджетные доходы. Часть из них будет получена за счет инфраструктуры, другая часть поступит после увеличения ренты на добычу голубого топлива.

Их политическая сила внесла в правительство новый законопроект об увеличении ренты на газ", — резюмировал Давид Арахамия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арахамия рассказал, обсуждалось ли на встрече Зеленского с фракцией переформатирование Минских соглашений . По его словам, на них оказывается сильное давление в том плане, что должны быть согласованы Минские соглашения в той редакции, как они сейчас есть. Но здесь есть большое разногласие. Это одно предложение, но в нем главное содержание. Поэтому сейчас позиция Украины неизменна, а Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" не обсуждали вопрос о переформатировании Минских соглашений.


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