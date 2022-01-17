Антироссийская истерия в Украине достигает ужасающих масштабов, - Медведчук

Действующая власть обещала положить конец антиконституционной политике дискриминации миллионов русскоязычных граждан Украины, которую начали ее предшественники. Но это — очередное обещание, которое не будет выполнено. Более того, унижение и дискриминация прав миллионов украинцев продолжается и усиливается. Такое мнение высказал лидер "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Виктор Медведчук, передает 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

По словам Медведчука, в Украине начали действовать дискриминационные нормы не только по отношению к русскоязычным гражданам, но и по отношению к представителям других национальный общин. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС – запрещено. Эта норма, отмечает лидер ОПЗЖ, сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным.

"Власть забыла о том, что обещала. Она вычеркнула из своего поля зрения русскоязычных детей, которые ограничены в праве на получение образования на родном языке. Русские вычеркнуты из перечня коренных народов. Одновременно с этим языковой омбудсмен не то, что не защищает – отправляет "в другие края" всех, кто с такой политикой не согласен. Это исключительно антидемократическая политика", — отметил Медведчук.

"Открытым остается вопрос о том, когда мировая общественность, которая позиционирует себя, как прогрессивная, инклюзивная и открытая ко всему, обратит внимание на откровенно неконституционные языковые нормы в Украине, которые несут в себе антироссийскую истерию, ущемляя в правах миллионы граждан Украины", — добавил оппозиционный политик.









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