Антироссийская истерия в Украине достигает ужасающих масштабов, - Медведчук

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Действующая власть обещала положить конец антиконституционной политике дискриминации миллионов русскоязычных граждан Украины, которую начали ее предшественники. Но это — очередное обещание, которое не будет выполнено. Более того, унижение и дискриминация прав миллионов украинцев продолжается и усиливается. Такое мнение высказал лидер "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Виктор Медведчук, передает 112.ua.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
По словам Медведчука, в Украине начали действовать дискриминационные нормы не только по отношению к русскоязычным гражданам, но и по отношению к представителям других национальный общин. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС – запрещено. Эта норма, отмечает лидер ОПЗЖ, сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости