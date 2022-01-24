Андрей Ермак может быть причастным к "бэк-офису" таможни, который контролирует теневые схемы - СМИ

В СМИ появилась информация о том, что при поддержке лиц из Офиса президента был создан "бэк-офис" таможни, куда поступает "кэш" от нелегального импорта. Об этом пишет издание UNN.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

По данным издания, куратором офиса якобы стал глава ОПУ Андрей Ермак, которому помогают его зам. Андрей Смирнов и бизнесмен Сеяр Куршутов.

"В Офисе президента был создан так называемый "бэк-офис", который контролирует фактически все схемы на таможне, ответственным за который был внештатный помощник Андрея Ермака Николай Беззубенко. Беззубенко поручили создать и воплотить схемы на таможне, которые бы генерировали наполнение "кассы" от контрабанды. Однако те же источники отметили, что не все шло в работе Беззубенко гладко, а "касса" наполнялась очень слабыми темпами. "Бэк-офис" нуждался в сильном партнере", — передают журналисты УНН.

В материале, опубликованном изданием УНН, указывается, что замглавы ОПУ Андрей Смирнов предложил усилить таможенный "бэк-офис" привлечением Сеяра Куршутова.

У журналистов имеется информация, что в прошлом году состоялась встреча Куршутова и главы ОПУ Андрея Ермака, где Ермак убедился в том, что опытный бизнесмен может действительно повлиять на рост поступлений от серого импорта в кассу "бэк-офиса".

"После указанной тайной встречи Андрей Ермак провел срочное совещание с рядом руководителей Гостаможни, где дал прямое указание: теперь взаимодействие с таможней от ОПУ будет осуществлять Сеяр Куршутов. Есть и еще одна интересная деталь: на этой же встрече Сеяр Куршутов настойчиво попросил главу Гостаможни уволить руководителей шести региональных таможен, а вместо них назначить "своих" приближенных лиц", — пишет УНН.

Издание информирует, что, по данным источников, Куршутов и Беззубенко сейчас отвечают за наполнение кассы "кэшем" от контрабанды лично перед Андреем Ермаком. И даже подключившаяся к борьбе с контрабандистами СБУ пока не смогла повлиять на откровенные схемы лидеров контрабандного мира. Не повлияли на деятельность Сеяра Куршутова и санкции СНБО, в список которых он попал весной 2021 года.

Исходя из вышеуказанного, журналисты издания делают вывод, что "сейчас на украинской таможне успешно процветают старые схемы, что долгое время очень эффективно работали при Петре Порошенко и в "Офисе Грановского" и с которыми, согласно заявлениям чиновников и политиков, с момента прихода новой власти в 2019 году шла долгая и отчаянная борьба".

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