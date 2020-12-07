Анатолий Шарий выложил в сеть телефонный разговор чиновников о запрете его политсилы

Лидер “Партии Шария” Анатолий Шарий на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись с возможными доказательствами того, что Офис Президента Украины якобы имеет отношение к организации нападений и к, возможно, возбуждению уголовных производств в отношении политической партии “Партия Шария”. ФОТО: Из открытых источников

В видеоролике присутствует разговор двух персон, которые якобы обсуждают возможности отмены регистрации Партии, с возможно, насильственным привлечением гражданина Украины Виктора Шария, который должен обратиться в суд с требованием отозвать разрешение на использование его фамилии, которое он предоставлял Партии во время её регистрации. Голос женщины на видео приблизительно похож на голос одного из заместителей министра юстиции по вопросам государственной регистрации. А вот голос мужчины — временно является неопределенным.

Мужской голос на аудиозаписи возможно подчеркивает, что якобы имеет возможность привлечь к борьбе, а также к давлению на украинский суд "Нацкорпус" — речь идет якобы о ПП "Национальный Корпус", тем самым, якобы доказывая предыдущие заявления Анатолия Шария касательно задействованности членов “Нацкорпуса” в физическом и моральном насилии в отношении активистов Шария и о, возможно, совместной деятельности “Нацкорпуса” с якобы нынешней властью Украины.

Анатолий Шарий объявил внутреннее расследование обстоятельств разговора на данном видео. В частности, привлечение группы специалистов для установления фигурантов данной аудиозаписи.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба, "Партии Шария" уже обратилась с требованием к правоохранительным органам Украины немедленно среагировать на данное преступление, а также установить личностей, чьи голоса фигурируют в данном видео, возбудить уголовное производство по факту возможного давления на суд Украины, на Министерство юстиции Украины, а также о возможном давлении на гражданина Украина к противоправным действиям и запугивание, в том числе и угрозы.

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