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Аналитик: сегодня подтвердилось – «пленки Онищенко» и «пленки Деркача» – политический заказ Кремля

Онищенко стал гражданином РФ, в Украину пока возвращаться не собирается

сегодня, 16:06
Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня главред портала "Страна" Светлана Крюкова первой поделилась информацией о том, что беглый экс-нардеп Александр Онищенко теперь стал настоящим гражданином Росси, потому что обзавелся паспортом, соответственно, получив российское гражданство. Это не просто один из интересных моментов в Украиной политике. Это знаковый инцидент, который ставит жирную точку в истории с "пленками Онищенко", как и с "пленками Деркача". Оба компрометирующие материалы вбрасывались в СМИ именно черед Онищенко. Главная задача материалов была одна – дискредитировать пятого президента Порошенко. Сегодня заказчик этих "пленок" показал лицо – это Кремль страна-агрессор. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический аналитик Павел Нусс.

Аналитик: сегодня подтвердилось – «пленки Онищенко» и «пленки Деркача» – политический заказ Кремля

Александр Онищенко. Фото из открытых источников

Аналитик прогнозирует, что спустя некоторое время и общественности станет ясно, что Банковая Зеленского также действовала в связке с Кремлем, дискредитируя Петра Порошенко. У Зеленского решили так действовать, потому что поняли каковы шансы на возвращение Петра Порошенко в кресло президента Украины.

Павел Нусс подчеркивает, в Москве позволить такой поворот событий просто не могут, не могут допустить возвращения Порошенко во власть, потому как об удобнее власти, чем нынешняя украинская власть, в Кремле и мечтать не могли.

Также читайте на портале "Комментарии" — беглый экс-нардеп Александр Онищенко рассказал, что до конца этого года он намерен отказаться от украинского гражданства, потому как стал гражданином Украины.



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Источник: https://comments.ua/
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