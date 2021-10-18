Аналитик: сегодня подтвердилось – «пленки Онищенко» и «пленки Деркача» – политический заказ Кремля

Сегодня главред портала "Страна" Светлана Крюкова первой поделилась информацией о том, что беглый экс-нардеп Александр Онищенко теперь стал настоящим гражданином Росси, потому что обзавелся паспортом, соответственно, получив российское гражданство. Это не просто один из интересных моментов в Украиной политике. Это знаковый инцидент, который ставит жирную точку в истории с "пленками Онищенко", как и с "пленками Деркача". Оба компрометирующие материалы вбрасывались в СМИ именно черед Онищенко. Главная задача материалов была одна – дискредитировать пятого президента Порошенко. Сегодня заказчик этих "пленок" показал лицо – это Кремль страна-агрессор. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический аналитик Павел Нусс.

Александр Онищенко. Фото из открытых источников

Аналитик прогнозирует, что спустя некоторое время и общественности станет ясно, что Банковая Зеленского также действовала в связке с Кремлем, дискредитируя Петра Порошенко. У Зеленского решили так действовать, потому что поняли каковы шансы на возвращение Петра Порошенко в кресло президента Украины.

Павел Нусс подчеркивает, в Москве позволить такой поворот событий просто не могут, не могут допустить возвращения Порошенко во власть, потому как об удобнее власти, чем нынешняя украинская власть, в Кремле и мечтать не могли.

Также читайте на портале "Комментарии" — беглый экс-нардеп Александр Онищенко рассказал, что до конца этого года он намерен отказаться от украинского гражданства, потому как стал гражданином Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!