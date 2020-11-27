Альтернативные Дія City проекты не предполагают стимулов для развития IT, - Александр Борняков 

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Станислав Молчанов
Проведенный в Министерстве цифровой трансформации анализ альтернативных законопроектов про создание Дія City показал, что несмотря на интеграцию общих положений основного законопроекта 4303, в документы не были включены необходимые инструменты для развития высокотехнологичных отраслей и цифровой экономики. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации и руководитель проекта Дія City Александр Борняков.
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Также законопроекты 4303-1 и 4303-2 несут высокие коррупционные и мошеннические риски. Это касается предложений о концентрации полномочий регулятора и верификатора компаний резидентов Дія City в лице Государственной налоговой службы.
Возможности для мошенничества со стороны недобросовестных компаний создает отсутствие в законопроекте 4303-1 определенного порядка контроля требований закона по отношению к резидентам и условий потери статуса резидента. В свою очередь законопроект 4303-2 создаст необходимость лишения статуса резидента в административном порядке, что существенно затянет и усложнит процесс.
Ранее в Верховной Раде были зарегистрированы правительственные законопроекты №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и №4305 "О внесении изменений в уголовное законодательство по особого порядка проведения служебного расследования уголовного преступления с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики". Законопроекты предусматривают ряд налоговых и правовых новаций для запуска специального правового режима Дія City, а также исключают возможность силового давления на IT-сектор.
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