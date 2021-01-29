Актуальные вопросы украинцев к Зеленскому остаются без ответа - Медведчук

Язык
Coinspot 29.01.2021
BTC/USD
36654.62
ETH/USD
1370.73
LTC/USD
140.41
НБУ 29.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Politique Internationale – одно из наиболее авторитетных французских изданий о международных отношениях, которое более 40 лет издается в Париже и рассчитано на профессиональную аудиторию, – взяло интервью у народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука
Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук
Редакция назвала интервью "Украина – Россия: Посредник". По мнению издания, это наиболее точно отражает роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.
В интервью Виктор Медведчук ответил на ряд вопросов, касающихся ситуации в Украине, в том числе рассказал о своем отношении к действующему Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Парламентарий с сожалением отметил, что Владимир Зеленский далек от реальной жизни.
Ранее политик заявлял, что предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением курс в течение 2019–2020 годов является главной причиной экономического и социального коллапса в стране. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить данные по падению ключевых макроэкономических показателей Украины в сентябре ‒ декабре 2019 года, еще до локдауна и COVID-19, а также параметры развития страны в течение 2020 года.
Также председатель Политсовета ОПЗЖ отметил, что с 1 января 2021 года обещанное Владимиром Зеленским двукратное понижение тарифов обернулось существенным ростом цен на газ для украинцев и тарифов на другие жилищно-коммунальные услуги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости