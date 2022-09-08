Активист обнародовал официальные ответы министра обороны и начальника ОВА о статусе Корбана в обороне Днепра

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Станислав Молчанов
Геннадий Корбан не занимает никаких должностей в структурах Министерства обороны Украины и Сил территориальной обороны ВСУ и Днепропетровской областной военной администрации. Об этом говорится в официальных ответах упомянутых ведомств на депутатское обращение народного депутата Никиты Потураева. Как передает издание "Комментарии", копии документов опубликовал в своем Facebook активист, председатель общественной организации "Антикоррупционная платформа "Днепр без коррупции" Денис Розов.
Геннадий Корбан. Фото: из открытых источников
Отметим, что сам Геннадий Корбан в своих последних интервью называл себя "главой штаба обороны Днепра и области". Также мэр Днепра Борис Филатов в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть Корбану гражданство назвал бизнесмена "главой штаба теробороны Днепра". Ранее в Силах теробороны ВСУ уже опровергали причастность Корбана к своему руководству. Официальный ответ предоставлял руководитель регионального управления ТрО "Восток" Валерий Курач.
Напомним, в июле президент Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство Геннадия Корбана – на основании наличия у бизнесмена паспортов других государств. 22 июля Корбану отказали во въезде на территорию Украины из-за аннулирования паспорта. Бывший заместитель руководителя Днепропетровской ОГА обратился к президенту, назвав инцидент "недоразумением".
По мнению политического эксперта Олега Лисного, лишение Корбана гражданства могло быть требованием западных партнеров, которые ранее выражали беспокойство из-за существования в Украине "региональных олигархических сетей", в контексте чего вспоминали о Геннадии Корбане и его неформальном влиянии на власть в Днепре.
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