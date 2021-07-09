Адвокаты опровергли все доводы обвинения в пользу продления домашнего ареста — Медведчук

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Станислав Молчанов
Решение Печерского районного суда города Киева о продлении срока домашнего ареста председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку не стало неожиданностью для самого политика. Как заявил во время общения с журналистами Виктор Медведчук, о такой вероятности свидетельствовало то, что накануне этот же суд продлил до 11 ноября сроки досудебного расследования.
Виктору Медведчуку продлили домашний арест до сентября. Фото: ОПЗЖ
По мнению парламентария, его адвокаты опровергли все доводы стороны обвинения в пользу продления домашнего ареста.
Нардеп подчеркивает, что он и его защитники и дальше будут делать все, дабы доказать его невиновность.
Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора подозревает в государственной измене. На протяжении 8 июля рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт суд огласил только утром 9 июля: домашний арест был продлен еще на два месяца.
Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук подчеркнул, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.
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