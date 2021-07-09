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Главная Новости Политика внутренняя политика Адвокаты опровергли все доводы обвинения в пользу продления домашнего ареста — Медведчук
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Адвокаты опровергли все доводы обвинения в пользу продления домашнего ареста — Медведчук

Виктор Медведчук и дальше продолжит бороться в суде, чтобы доказать свою невиновность

сегодня, 12:01
Автор:

Станислав Молчанов

Решение Печерского районного суда города Киева о продлении срока домашнего ареста председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку не стало неожиданностью для самого политика. Как заявил во время общения с журналистами Виктор Медведчук, о такой вероятности свидетельствовало то, что накануне этот же суд продлил до 11 ноября сроки досудебного расследования.

Адвокаты опровергли все доводы обвинения в пользу продления домашнего ареста — Медведчук

Виктору Медведчуку продлили домашний арест до сентября. Фото: ОПЗЖ

По мнению парламентария, его адвокаты опровергли все доводы стороны обвинения в пользу продления домашнего ареста.

"Фактически все доводы, которые были в материалах подозрения, доводы, которые были перечислены в материалах о продлении меры пресечения, поданных прокуратурой, были полностью опровергнуты. С учетом тех норм уголовного процесса, которые регулируют вопросы и продления меры пресечения, и законности представления в суд для рассмотрения этого вопроса, я считаю, что защита сделала все для того, чтобы сегодня решение было справедливым", — сказал Медведчук. 

Нардеп подчеркивает, что он и его защитники и дальше будут делать все, дабы доказать его невиновность.

"Как минимум, я готов к любому решению суда, потому что понимаю, что это только очередной этап борьбы с незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями. Не напрасно следствие и прокуратура сделали все для того, чтобы продлить сроки досудебного расследования до 11 ноября текущего года. Поэтому борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения, которые сегодня пытается навязать и инкриминировать мне власть", — констатировал Виктор Медведчук.

Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора подозревает в государственной измене. На протяжении 8 июля рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт суд огласил только утром 9 июля: домашний арест был продлен еще на два месяца.

Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук подчеркнул, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/viktor_medvedchuk_advokaty_oprovergli_vse_dovody_obvinenija_v_polzu_prodlenija_domashnego_aresta.html
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