В Украине начинают готовить кадры для Крыма

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Подготовка к реинтеграции Крыма стала предметом обсуждения на сегодняшнем межведомственном совещании под председательством Вицепремьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, пишут "Комментарии".
Ирина Верещук: Украина уже готовит кадры для Крыма
Указом Президента от 24 марта 2021 г. введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о Стратегии деоккупации и реинтеграции АР Крым и г. Севастополя. В том же году распоряжением Правительства утвержден План мер по реализации настоящей Стратегии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Сейчас же, ввиду близкой деоккупации Крыма, ряд положений Плана Правительства нуждается в актуализации с учетом нынешней ситуации.
Все это и было предметом совещания, в котором приняли участие представители силового блока, постоянная представительница Президента в Крыму Тамила Ташева, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народные депутаты, а также представители гражданского общества. На собрании рассмотрели такие актуальные вопросы как ответственность за коллаборационизм, возвращение украинского имущества, а также правовой статус колонизаторов, то есть граждан России, незаконно прибывших на полуостров.
Многие уделили внимание и подготовке потенциальных кадров для Крыма в разрезе различных учреждений и организаций.
С точки зрения реинтеграции Крым имеет ряд особенностей: это и значительное количество населения и длительный период временной оккупации.
Читайте на портале "Комментарии" — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов хочет к лету вернуть Крым.
Обсуждения
Новости