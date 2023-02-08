logo

BTC/USD

22972.17

ETH/USD

1652.85

LTC/USD

98.70

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика деоккупация В Украине начинают готовить кадры для Крыма
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине начинают готовить кадры для Крыма

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовится к обеспечению должностными лицами разных рангов государственных учреждений в Крыму

сегодня, 23:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Подготовка к реинтеграции Крыма стала предметом обсуждения на сегодняшнем межведомственном совещании под председательством Вицепремьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, пишут "Комментарии".

В Украине начинают готовить кадры для Крыма

Ирина Верещук: Украина уже готовит кадры для Крыма

Указом Президента от 24 марта 2021 г. введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о Стратегии деоккупации и реинтеграции АР Крым и г. Севастополя. В том же году распоряжением Правительства утвержден План мер по реализации настоящей Стратегии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Сейчас же, ввиду близкой деоккупации Крыма, ряд положений Плана Правительства нуждается в актуализации с учетом нынешней ситуации.

Все это и было предметом совещания, в котором приняли участие представители силового блока, постоянная представительница Президента в Крыму Тамила Ташева, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народные депутаты, а также представители гражданского общества. На собрании рассмотрели такие актуальные вопросы как ответственность за коллаборационизм, возвращение украинского имущества, а также правовой статус колонизаторов, то есть граждан России, незаконно прибывших на полуостров.

"Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам", – подчеркнула Ирина Верещук.

Многие уделили внимание и подготовке потенциальных кадров для Крыма в разрезе различных учреждений и организаций.

"Необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работники юстиции, педагоги и другие государственные служащие. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма, – отметила чиновник. — Нужно многое учесть и при разработке законодательной базы, и при реинтеграции на практике".

С точки зрения реинтеграции Крым имеет ряд особенностей: это и значительное количество населения и длительный период временной оккупации.

Читайте на портале "Комментарии" — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов хочет к лету вернуть Крым.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!