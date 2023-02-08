В Украине начинают готовить кадры для Крыма

Подготовка к реинтеграции Крыма стала предметом обсуждения на сегодняшнем межведомственном совещании под председательством Вицепремьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, пишут "Комментарии".



Ирина Верещук: Украина уже готовит кадры для Крыма

Указом Президента от 24 марта 2021 г. введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о Стратегии деоккупации и реинтеграции АР Крым и г. Севастополя. В том же году распоряжением Правительства утвержден План мер по реализации настоящей Стратегии.

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Сейчас же, ввиду близкой деоккупации Крыма, ряд положений Плана Правительства нуждается в актуализации с учетом нынешней ситуации.

Все это и было предметом совещания, в котором приняли участие представители силового блока, постоянная представительница Президента в Крыму Тамила Ташева, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народные депутаты, а также представители гражданского общества. На собрании рассмотрели такие актуальные вопросы как ответственность за коллаборационизм, возвращение украинского имущества, а также правовой статус колонизаторов, то есть граждан России, незаконно прибывших на полуостров.

"Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам", – подчеркнула Ирина Верещук.

Многие уделили внимание и подготовке потенциальных кадров для Крыма в разрезе различных учреждений и организаций.

"Необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работники юстиции, педагоги и другие государственные служащие. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма, – отметила чиновник. — Нужно многое учесть и при разработке законодательной базы, и при реинтеграции на практике".

С точки зрения реинтеграции Крым имеет ряд особенностей: это и значительное количество населения и длительный период временной оккупации.

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