Освобождение Крыма: военный эксперт назвал временные рамки

Незаконно аннексированный Путиным в 2014 году полуостров стал плацдармом для вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Теперь оккупация Крыма позволяет российским военным угрожать украинским позициям с юга и служит Черноморскому флоту России передовой базой для атак на большом расстоянии. Об этом в статье для Foreign Affairs написал Александр Виндман.

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К лету, отмечает он, Украина, вероятно, начнет атаковать большую часть российской военной инфраструктуры в Крыму, готовясь к более широкой кампании по освобождению полуострова. Сейчас Украина побеждает только при поддержке Запада. Танки и другая техника, недавно обещанная Соединенными Штатами, Германией и другими европейскими государствами, несомненно даст Украине еще большее преимущество. Но чтобы убедить Путина, что ему лучше уйти из Крыма, западным странам нужно будет сделать гораздо больше, отмечает автор. Им нужно будет отменить искусственные ограничения, которые они наложили на военную помощь Киеву, и снабжать оружием большой дальности, которое позволило бы Украине играть как в нападении, так и в обороне, убежден Виндман.

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Выбить противника из Крыма можно только военным путем, считает военный эксперт Сергей Грабский.

"Для этого нам нужны соответствующие силы и средства наступательного действия. То есть, то, что нам начали передавать. Это тяжелая бронированная техника, артиллерия, авиация потребуется, а также усиление нашей противокорабельной группировки. Надо понимать, что в ближайшей перспективе создать флот, который может соперничать с российским флотом, в ближайшей перспективе просто не способны физически”, — говорит он "Комментариям".

Мы должны выбивать противника нестандартными методами, убежден Грабский.

"Лишить противника возможности оперировать с баз флота на территории Крыма, взять под контроль все его логистические центры, конечно, Крымский мост. Уничтожить его сложно, а ограничить его пропускную способность – это вполне реальность. И готовить как минимум два эшелона”, — добавил он.

После освобождения Мелитополя можно будет говорить о временных показателях наступления на Крым, подчеркнул Грабский.

В целом, успешность освобождения Крыма зависит от нескольких факторов.

“Оснащенность ВСУ должна быть достаточной для проведения наступательной операции в Крыму. Во-вторых, укомплектованность и обучение для проведения такой операции, а она очень тяжелая. По большому счету, последнее будет зависеть от четкости планирования и правильности проведения таких составляющих, как оперативная маскировка и проведение самой операции”, — говорит военный эксперт Игорь Козий.