Энергетическая реформа: Чего ждать украинцам

Россия целенаправленно наносит удары по украинской критической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и света. Чтобы обезопасить себя от потенциальных вызовов, стране необходима децентрализованная энергосистема. Так считает украинское правительство. Это позволит противодействовать военным, политическим, экономическим или климатическим угрозам и вызовам, пишут "Комментарии" со ссылкой на FREEДОМ.



Приоритетом для Украины есть реформа энергосистемы

На восстановление энергосистемы Украины могут уйти годы, говорят в украинском правительстве. Поэтому одним из приоритетов Украины в 2023 году должна стать реформа энергосистемы.

Безусловно, сейчас ключевым и первым пунктом в любой реконструкции нашей энергосистемы будет вопрос милитарных рисков для системы. Украина проходит через то, что ни одна страна мира никогда не проходила. Нам некого спросить, как построить энергосистему, что нам сделать, как ее защитить. Но наработки уже есть, и они уже реализуются”, – рассказывает министр энергетики Украины Герман Галущенко.

После нашей победы, говорит чиновник, мы построим энергосистему, которая кроме современных технологий будет иметь очень мощную защиту именно от военных угроз.

Ведь, по актуальным официальным данным, повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины. Страна страдает с нехваткой электроэнергии. Постоянные обстрелы российской армией показали, что Украине необходима децентрализованная энергосистема. Сейчас она централизована, досталась в наследство от Советского Союза и поставила Украину в зависимое положение.

"Тогда предполагалось, что движение электрической энергии может быть только с востока на запад, и этот план не предусматривал изолированную работу энергосистемы Украины от работы энергосистемы России и Беларуси", — пояснил эксперт по вопросам энергетики Максим Белявский.

В настоящее время все основные базовые электростанции в Украине сосредоточены в трех или четырех регионах страны. Это в условиях войны, кроме дополнительных затрат на ремонт, делает их легкой мишенью. При повреждении без электроэнергии остается значительная часть населения и фактически сразу в нескольких областях.

Децентрализация же предполагает рассредоточение источников генерации и строительство миниэлектростанций, что сделает энергосистему Украины менее уязвимой. Также будут использовать индивидуальный подход к каждому региону и расширят круг используемых источников энергии. Не полагаясь только на одну альтернативу, а миксуя их для лучшего результата.

“Процесс децентрализации – это процесс инсталляции новых объектов генерации. Не могут устанавливаться только ветровые или только солнечные электростанции. Потому что функцию балансировки электросети невозможно будет выполнить в полном объеме. Для этого еще на подготовительном этапе для того или иного региона будет подбираться наиболее удачная компоновка мобильных модульных генераций. Они будут состоять из газовых генераций с солнечной и ветровой электростанцией”, — подробно рассказал Белявский.

Украина будет активнее использовать потенциал возобновляемой энергии – солнечной, ветровой, водородных технологий. Для некоторых регионов страны именно альтернативная энергетика может стать спасением. Но главным компонентом децентрализованной энергосистемы Украины должна стать система накопления электроэнергии. Своего рода "принцип батарейки", чтобы балансировать и своевременно реагировать на потребности в электроэнергии того или иного региона.

Как писали "Комментарии", энергосистема нашей страны еще в феврале 2022 года была готова для работы в условиях изолированного режима . А работу отечественной энергосистемы в так называемом тестовом режиме планировали проверить в период с 24 по 26 февраля.

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