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Журналист «Наши деньги»: Резников зажег свою схему по сохранению маржи

Юрий Николов обнародовал предложение Резникова на продление контрактов по закупке продовольствия для военных.

сегодня, 12:25
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Автор:

Slava Kot

Журналист-расследователь Юрия Николова по проекту "Наши деньги" заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников "засветил свою схему по сохранению маржи" на поставках продуктов для военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Юрия Николова.

Журналист «Наши деньги»: Резников зажег свою схему по сохранению маржи

Глава Минобороны Алексей Резников. Фото из открытых источников

Юрий Николов указа есть, что Резников 9 июня обратился в Кабмин с предложением продлить действующие контракты с поставщиками продовольствия. По словам журнала суть, это те же контракты, которые имели завышенные цены на продукты, в частности картофель по 15 грн, тогда как на тендерах на прошлой неделе его цена составляла 9,6 грн за кг.


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"За сохранения этой маржи Резников и ведет бой. Он хочет пролонгировать старые контракты до того, как тендерщики Минобороны вынесут решение по новым закупкам", – считает украинский журналист.

Новое предложение не содержит пункта об ограничении контракта на 90 дней. Потому Николов считает, что таким образом Минобороны сможет продлевать контракты с поставщиками на неопределенный срок.

 Журналист «Наши деньги»: Резников зажег свою схему по сохранению маржи - фото 2

"Министр сам преднамеренно и осознанно создал проблему, чтобы всякие интересные фирмы поставляли солдатам картофель по 15 гривен, а не по 9. И чтобы из этой маржи и дальше строились гостиницы в Хорватии…", — заявил Юрий Николов.

Заседание правительства по рассмотрению предложения Алексея Резникова должно было состояться 13 июня, однако в Минобороны решили отозвать свою просьбу о продлении действующих контрактов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналисты обнаружили "странные тендеры" Минобороны.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства обороны Алексее Резникове, который назвал задачу НАТО, которую успешно выполняет Украина во время войны с Россией.



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Источник: https://www.facebook.com/100065187562367/posts/pfbid02PBZ48wPEzdfysD7Rr748LvDAjg2XuPmcfQD6AZbjZJUE1dd7LSvXFYD4Zsp7vAP2l/
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