Журналист «Наши деньги»: Резников зажег свою схему по сохранению маржи

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Slava Kot
Журналист-расследователь Юрия Николова по проекту "Наши деньги" заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников "засветил свою схему по сохранению маржи" на поставках продуктов для военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Юрия Николова.
Глава Минобороны Алексей Резников. Фото из открытых источников
Юрий Николов указа есть, что Резников 9 июня обратился в Кабмин с предложением продлить действующие контракты с поставщиками продовольствия. По словам журнала суть, это те же контракты, которые имели завышенные цены на продукты, в частности картофель по 15 грн, тогда как на тендерах на прошлой неделе его цена составляла 9,6 грн за кг.
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Новое предложение не содержит пункта об ограничении контракта на 90 дней. Потому Николов считает, что таким образом Минобороны сможет продлевать контракты с поставщиками на неопределенный срок.
Заседание правительства по рассмотрению предложения Алексея Резникова должно было состояться 13 июня, однако в Минобороны решили отозвать свою просьбу о продлении действующих контрактов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналисты обнаружили "странные тендеры" Минобороны.
Также "Комментарии" писали о главе Министерства обороны Алексее Резникове, который назвал задачу НАТО, которую успешно выполняет Украина во время войны с Россией.
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