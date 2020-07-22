"Зеленая" энергетика в Украине: обогащение олигархов или правильный вектор развития

Верховная Рада на внеочередной сессии приняла в целом правительственный законопроект №3658 "об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". Он предусматривает снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию. "Комментарии" узнали у экспертов, как это повлияет на энергетическую систему Украины и на инвестиционный имидж нашей страны.

"Все это негативно скажется на инвестиционной привлекательности энергорынка Украины"

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего (УИБ) Андриан Прокип отмечает: "Само по себе снижение зеленого тарифа (для производителей солнечной энергии – на 15%, для ветровой – на 7,5%) – позитивно. Ведь снижается нагрузка на плательщиков этой субсидии".

Но проблема в том, подчеркивает Андриан Прокип, что не все игроки рынка согласны с меморандумом, который положен в основу закона. Мол, его подписал лишь часть игроков рынка.

"И кто не согласен, могут пойти в суды, оспаривая моменты, которые действовали, когда они начали инвестировать в объекты зеленой энергетики, – поясняет эксперт УИБ. – И в суде они имеют все шансы отстоять свою позицию. Но это будет в индивидуальном порядке. В общем, получился компромисс, но не для всех".

Андриан Прокип считает, что государство само допустило эту проблему.

"Нужно было среагировать еще несколько лет назад, – говорит он. – В соответствии с утвержденным в 2014 году планом действия развития возобновляемой энергии, к 2020 году у нас должно было быть 2300 мегаватт солнечной энергии, 2280 мегаватт – ветровой. По факту же, по состоянию на конец июня было более 4 500 мегаватт солнечной и лишь немного больше 1 000 мегаватт – ветровой. То есть, всё пошло не по плану. При этом солнечная энергетика стоит выше, а строить соответствующие станции – проще. Но солнечная генерация более не прогнозирована, в отличие от ветра. При этом ветровая – мощнее".

Еще в 2017-м было ясно, что будут трудности с балансирование системы и с оплатой зеленого тарифа. Но вовремя ничего не было сделано, теперь пришлось искать консенсус, отмечет эксперт УИБ.

"Теперь многое будет зависеть от того, сколько предстоит судов, насколько это будет сопровождаться резонансом. Всё это негативно отразится на инвестиционной привлекательности украинского энергосектора", – резюмирует Андриан Прокип.

"Фактически Андрей Герус пролоббировал решение, что заводы Пинчука не будут платить надбавку за "зеленый тариф"

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает позитивом то, что соответствующий закон был принят.

"Иначе к концу года долга ГП "Гарантированный покупатель" перед "зелеными" был бы 30 миллиардов гривен, – поясняет эксперт. – Компромисс решает проблему дефицита средств в Украине – "зеленые тарифы" снизились".

Юрий Корольчук считает, что возможные судебные иски "зеленых" не будут иметь успеха. По его мнению, есть глобальный компромисс.

Правда, отмечает эксперт, есть и ложка дегтя в законе – это зеленая металлургия украинского миллиардера Виктора Пинчука (его главное предприятие "Днепросталь", которое производит стальную заготовку для его трубных заводов, работает исключительно на электроэнергии – ред.).

"Фактически председатель энергетического комитета в Раде Андрей Герус пролоббировал решение, что заводы Пинчука 10 лет не будут платить надбавку за "зеленый тариф", которая включена в тариф системного оператора Укрэнерго, – поясняет Юрий Корольчук. – За это время заводы не заплатят ориентировочно 150 миллионов долларов. При этом они не в сложной ситуации, а генерируют прибыль".

"Это классический пример договоренности олигархов"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль называет принятие данного закона классическим примером "договоренностей олигархов".

"Все крупные игроки на рынке, похоже, " ударили по рукам". Почему это плохо для Украины? Во-первых, это очередной сигнал для инвесторов, что в Украине инвестиции, даже в просчитанные проекты, штука не надежная, – поясняет аналитик. – Казалось бы, есть цифры "зеленого тарифа", есть сумма необходимых вложений. Бери и считай срок окупаемости и рентабельность. Но не всё так просто. Это же Украина. Тут возможны любые "лоббисткие чудеса". Во-вторых, закон замедлит развитие альтернативной энергетики. А это уже ошибка стратегическая".

Владимир Коваль отмечает, что на очень незначительный период времени в Украине существовал чуть ли не самый высокий в Европе "зеленый тариф". Это давало возможность рассматривать альтернативную энергетику как возможную отрасль экономического прорыва.

"Однако, в угоду крупным игрокам на рынке, теперь мы будем скорее ползти, чем двигаться "сем ильными шагами", – прогнозирует аналитик. – Не стоит забывать и об экологической составляющей. Где, как не в Украине, стране пережившей самую страшную техногенную катастрофу в истории (Чернобыль), должна развиваться альтернативная энергетика? Об этом вопросе, при обсуждении законопроекта, мало кто вспоминал".

Всё это, по мнению эксперта, свидетельствует, что у действующей власти отсутствует в сознании такое понятие как "государственная стратегия".

"Сиюминутное бьет будущее. С такими подходами, не то что Европу не догнать, а как бы не остаться на самых "последних задворках" развития, – говорит Владимир Коваль. – Хорошо хоть, что хватило ума минимально затронуть бизнес, так называемой "малой генерации". Для них снижение тарифа в два раза меньше... Ну и – на последок. Стоя аплодирую олигархам, которые решают свои вопросы при любой власти. Расходы на политическую составляющую бизнеса приносят не плохие дивиденды. Ну, а средний бизнес и граждане Украины? Да чихать они на это хотели! В этом их жизненный принцип и кредо. А нам всем остается только наблюдать", - отметил Коваль.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов оценку действий спецназа во время теракта в Луцке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!