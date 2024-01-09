Зарплаты в Министерстве агрополитики: заместители получают больше, чем министр

Портал "Комментарии" отправил запрос в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на информацию о зарплате министра и его заместителей. Согласно предоставленным данным оказалось, что министр агрополитики Николай Сольский получает меньшую зарплату, чем его заместители.



Зарплаты министра агрополитики Николая Сольского и его заместителей. Фото из открытых источников

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в 2023 году получил зарплату в 782 тыс. гривен или в среднем ежемесячно 65,2 тыс. гривен с учетом уплаты налогов. В эту сумму также входят командировки на 165,5 тыс. гривен, больничные – 7,8 тыс. гривен и отпуск – 18,3 тыс. гривен. У министра в зарплате отсутствуют премии, а самая высокая зарплата у Николая Сольского была в декабре – 69,1 тыс. гривен.

Первый заместитель министра Тарас Высоцкий в прошлом году получил в общей сложности в 2023 году 928,5 тыс. гривен или в среднем ежемесячно 77,3 тыс. гривен с учетом уплаты налогов. В эту сумму также входят 120 тыс. гривен премий, 117,8 тыс. гривен надбавки в связи с работой предусматривающей доступ к государственной тайне и еще 98,5 тыс. гривен, как командировочные.

Заместитель министра Виталий Головня в прошлом году получил от государства за свою работу 989 тыс. гривен или 82,4 тыс. гривен ежемесячно с учетом уплаты налогов. Из этой суммы Головня в 2023 году получил премии на общую сумму 104 тыс. гривен, командировок – 177,6 тыс. гривен, надбавку за гостайну – 104 тыс. гривен, а также материальную помощь на оздоровление 95 тыс. гривен и прочее.

Замминистра Маркиян Дмитрасевич в 2023 году имел зарплату 976,1 тыс. гривен или среднемесячную 81,3 тыс. гривен с учетом уплаты налогов. Среди всех заместителей у Дмитрасевича наибольшие командировочные выплата почти 277 тыс. гривен. Также у Маркияна Дмитрасевича самые высокие отпускные – 79 тыс. гривен. Общая ежемесячная премия за год составила 74,7 тыс. грн., а материальная помощь на оздоровление 94,1 тыс. грн.

Заместитель министра Людмила Шемелинец получила в прошлом году 969 тыс. гривен, или 80,8 тыс. гривен в среднем за месяц уже с уплатой налогов. В эту сумму также попали отпускные – 37 тыс. гривен, премия – 138,9 тыс. гривен, материальная помощь на оздоровление и надбавка за гостайну по 95 тыс. гривен.

Заместитель министра по цифровому развитию Денис Башлык в 2023 году получил 986,3 тыс. гривен или 82,2 тыс. гривен в среднем ежемесячно с учетом уплаты налогов. В эту сумму также входит 116,7 тыс. гривен премий, 118,8 тыс. надбавки за гостайну, 95 тыс. гривен, как помощь на оздоровление и 81,2 тыс. гривен командировочных.

Зарплаты в Министерстве аграрной политики и продовольствия за 2023 год после уплаты налогов:

Министр Николай Сольский – 782 тыс. гривен

Первый заместитель министра Тарас Высоцкий – 928,5 тыс. гривен

Заместитель министра Виталий Головня – 989 тыс. гривен

Заместитель министра Маркиян Дмитрасевич – 976,1 тыс. гривен

Заместитель министра Людмила Шемелинец – 969 тыс. гривен

Заместитель Министра по вопросам цифрового развития Денис Башлык – 986,3 тыс. гривен

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр агрополитики Николай Сольский объяснил, благодаря кому стал возможный зерновой коридор.

Также "Комментарии" писали об интервью Сольскому, где министр рассказал о посевном, зерновом соглашении и последствиях войны.