Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о легализации игорного бизнеса в Украине официально вступил в силу. Соответствующий нормативно-правовой акт был опубликован в "Голосе Украины".

Данный закон будет регулировать деятельность офлайн- и онлайн-казино на территории Украины. Также под действие закона подпадают все без исключения букмекерские конторы и компании, которые занимаются выпуском и распространением лотерейных билетов.

Одним из нововведений станет покер как вид спорта. Правда, играть на деньги украинцы смогут лишь в казино.



Закон запрещает любые видеолотерейные терминалы (автоматы), которые работают по системе генератора случайных чисел.

С 13 августа 2020 года увеличивается возраст игроков (с 18 до 21 года), а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и жесткие материальные наказания за невыполнения этих требований. Российские компании не имеют права проводить и организовывать азартные игры. Такое же ограничение касается и игроков с российским паспортом.

Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.





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