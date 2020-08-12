kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.08.2020

BTC/USD

11589.24

ETH/USD

390.15

LTC/USD

55.00

НБУ 13.08.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"
commentss НОВОСТИ Все новости

Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Некоторые нормы закона вступят в силу уже с 13 августа

12 августа 2020, 11:17
Автор:

Владимир Лавский
Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о легализации игорного бизнеса в Украине официально вступил в силу. Соответствующий нормативно-правовой акт был опубликован в "Голосе Украины". 

Данный закон будет регулировать деятельность офлайн- и онлайн-казино на территории Украины. Также под действие закона подпадают все без исключения букмекерские конторы и компании, которые занимаются выпуском и распространением лотерейных билетов. 

Одним из нововведений станет покер как вид спорта. Правда, играть на деньги украинцы смогут лишь в казино. 

Закон запрещает любые видеолотерейные терминалы (автоматы), которые работают по системе генератора случайных чисел. 

С 13 августа 2020 года увеличивается возраст игроков (с 18 до 21 года), а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и жесткие материальные наказания за невыполнения этих требований. Российские компании не имеют права проводить и организовывать азартные игры. Такое же ограничение касается и игроков с российским паспортом.

Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!