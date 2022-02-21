Выходные в марте 2022: украинцев ожидает длинный уикенд

Из-за празднования в 2022 году 8 марта — Международного женского дня — украинцев будут ждать длинные выходные, которые придется почти сразу отрабатывать. Согласно распоряжению Кабмина от 26 августа 2021 г. №1004-р, предприятиям рекомендуют перенести рабочий день с понедельника 7 марта на субботу 12 марта.

Отдых - фото из открытых источников

Согласно информации, опубликованной в распоряжении Кабмина, украинцы будут отдыхать с 5 по 8 марта, а суббота, 12 марта, станет рабочим днем.

Также в соответствии с распоряжением из-за празднования Дня Конституции Украины 28 июня в понедельник, 27 июня, будет выходной, а суббота, 2 июля, станет рабочим днем.

Как сообщали ранее "Комментарии", Министерство образования и науки рекомендует провести весенние каникулы в школах, которые продлятся одну неделю, в конце марта. Планируется, что учащиеся смогут отдохнуть от учебы с 28 марта по 4 апреля. В апреле дополнительным выходным будет понедельник 25 апреля, ведь в воскресенье, 24 апреля, Украина будет праздновать Пасху. Таким образом, в апреле выходных будет 10, в марте — 9. Планируется, что учебный год завершится 31 мая, хотя, учитывая длительное дистанционное обучение, учебный год могут продлиться. Министерство только дает рекомендации школам, поэтому графики каникул и обучение в каждой школе могут отличаться.

Также "Комментарии" писали, что в 2022 году пробная внешняя независимая оценка украинского языка, украинского языка и литературы состоится 19 марта, по другим предметам — 26 марта. Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

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