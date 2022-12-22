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Впервые в Украине с молотка уйдет морской порт: Какая цена на старте

Фонд государственного имущества подготовил приватизацию морского торгового порта "Усть-Дунайск"

сегодня, 16:29
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Автор:

Моесеенко Валентина

Фонд госимущества (ФГИ) впервые во времена независимости выставил на продажу Усть-Дунайск — морской порт Украины, пишут "Комментарии".

Впервые в Украине с молотка уйдет морской порт: Какая цена на старте

ФГИ продает порт

Уже 17 января на Prozorro. Продажи состоится приватизационный аукцион. Стартовая же стоимость торгового порта – 60 млн грн.

Порт состоит из трех активов – самого порта в г. Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в этом же городе и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы проходят в портопункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай. Паспортные глубины у причала – 3 м, фактические – 1,5 м.

“В этом году “Усть-Дунайск” начал играть важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности. Он одним из первых сумел приступить к работе после начала полномасштабного вторжения РФ. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес”, — прокомментировал глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

С первых дней войны порт был заблокирован. Однако уже 1 апреля он возобновил работу и оттуда вышло первое судно. С этого времени порт перевалил на экспорт 153 000 тонн зерна. Кроме того, он обрабатывает импортные грузы, например соль, рис. С 1 апреля порт перевалил 58,3 тысячи тонн импортных потребительских товаров. За январь — сентябрь 2022 года "Усть-Дунайск" получил 848 тыс. грн чистой прибыли. За январь — ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Как писали "Комментарии", часть фортификационных сооружений в Каменце-Подольском отдали в аренду на пять лет.



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