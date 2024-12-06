logo

BTC/USD

99312.89

ETH/USD

3987.96

LTC/USD

137.23

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин "Воюй или работай": Шмыгаль ответил на вопрос об уровне зарплат для брони от мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

"Воюй или работай": Шмыгаль ответил на вопрос об уровне зарплат для брони от мобилизации

Премьер сообщил, что правительство делало несколько подходов к попыткам сделать справедливую систему бронирования

6 декабря 2024, 15:28 comments2363
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нормы по зарплате на предприятиях, которые хотят забронировать своих работников, сейчас справедливы. Они отвечают принципу "Воюй или работай". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Воюй или работай": Шмыгаль ответил на вопрос об уровне зарплат для брони от мобилизации

Бронь от мобилизации. Фото: из открытых источников

Премьер сообщил, что правительство делало несколько подходов к попыткам сделать справедливую систему бронирования. Но летом был выявлен ряд тенденций, связанных со злоупотреблениями бизнесом теми критериями, которые были разработаны и действовали.

"Соответственно, было принято решение, проведен аудит системы бронирования. На основании этого аудит, на основании этой инвентаризации уже осенью, в ноябре, было принято решение об установлении очень четких критериев", — отметил премьер.

По его словам, средние заработные платы в подлежащих бронированию отраслям Министерством экономики были проинвентаризированы "очень четко на всей территории Украины".

"И это действительно есть принцип "Воюй или работай". Или компании работают и наполняют бюджет, платя соответствующий уровень заработных плат и исходя из тени, или такие компании принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому", — сказал глава правительства.

Шмыгаль сообщил, что сейчас принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому в части коммунальных предприятий.

По словам премьера, в части предприятий критической инфраструктуры были введены отдельные показатели, и соответственно уровень бронирования там обеспечивается согласно другим показателям. Критериев несколько. Соответственно на сегодняшний день Минобороны по представлению соответствующих других министерств проводит бронирование в предприятиях критической инфраструктуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия заплатит за все: Шмыгаль рассказал, когда начнут поступать 50 млрд долларов от российских активов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости