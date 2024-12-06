"Воюй или работай": Шмыгаль ответил на вопрос об уровне зарплат для брони от мобилизации

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Кравцев Сергей
Нормы по зарплате на предприятиях, которые хотят забронировать своих работников, сейчас справедливы. Они отвечают принципу "Воюй или работай". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Бронь от мобилизации. Фото: из открытых источников
Премьер сообщил, что правительство делало несколько подходов к попыткам сделать справедливую систему бронирования. Но летом был выявлен ряд тенденций, связанных со злоупотреблениями бизнесом теми критериями, которые были разработаны и действовали.
По его словам, средние заработные платы в подлежащих бронированию отраслям Министерством экономики были проинвентаризированы "очень четко на всей территории Украины".
Шмыгаль сообщил, что сейчас принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому в части коммунальных предприятий.
По словам премьера, в части предприятий критической инфраструктуры были введены отдельные показатели, и соответственно уровень бронирования там обеспечивается согласно другим показателям. Критериев несколько. Соответственно на сегодняшний день Минобороны по представлению соответствующих других министерств проводит бронирование в предприятиях критической инфраструктуры.
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