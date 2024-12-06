Россия заплатит за все: когда начнут поступать 50 млрд долларов от российских активов

Страна-агрессор заплатит за все разрушения, которые она совершила в Украине. Первые 50 млрд долларов от замороженных российских активов поступят в следующем году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время вопросов для правительства в Верховной Раде сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

50 млрд долларов от российских активов. Фото: из открытых источников

"Государство образовало международный реестр убытков в рамках создания международного компенсационного механизма. Враг, Россия, должен заплатить каждому украинцу за уничтоженное, утраченное поврежденное имущество, за все эти разрушения, которые мы получили из-за российской агрессии", — сказал премьер.

По его словам, это, безусловно, должно быть расплатой врага за все то, что он сделал здесь.

"Пока идет юридическая процедура образования соответствующего компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов. Начнем получать первые 50 млрд. уже в следующем году", — сообщил Денис Шмыгаль.

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Белый дом намерен направить одну часть этой суммы на военную, а другую – на финансовую помощь Украине. 20 млрд долларов от США является составной частью кредита в 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, согласованного странами G7 еще летом 2024 года.

Также 23 октября Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита в размере до 35 млрд евро, который также будет составной частью кредита от G7.



