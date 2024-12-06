Россия заплатит за все: когда начнут поступать 50 млрд долларов от российских активов

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор заплатит за все разрушения, которые она совершила в Украине. Первые 50 млрд долларов от замороженных российских активов поступят в следующем году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время вопросов для правительства в Верховной Раде сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
50 млрд долларов от российских активов. Фото: из открытых источников
По его словам, это, безусловно, должно быть расплатой врага за все то, что он сделал здесь.
Читайте также на портале "Комментарии" — США приняли решение выделить Украине 20 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими активами. Такие же решения приняли ЕС и Великобритания. Почему выплаты Украине из замороженных активов России не являются замещением репараций – объяснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Белый дом намерен направить одну часть этой суммы на военную, а другую – на финансовую помощь Украине. 20 млрд долларов от США является составной частью кредита в 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, согласованного странами G7 еще летом 2024 года.
Также 23 октября Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита в размере до 35 млрд евро, который также будет составной частью кредита от G7.
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