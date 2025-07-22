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Война будет продолжаться: какие планы правительства об этом говорят

Правительство планирует централизованно закупать мобильные укрытия

22 июля 2025, 15:44
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Кравцев Сергей

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины начало работу над централизованной закупкой мобильных укрытий. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице агентства.

Война будет продолжаться: какие планы правительства об этом говорят

Мобильные укрытия. Фото: из открытых источников

"Агентство восстановления объявляет о проведении предварительных рыночных консультаций относительно первичных (мобильных) укрытий. Цель объявленных рыночных консультаций — анализ рынка через сбор рекомендаций и информации от субъектов хозяйствования", — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что мобильные укрытия будут закуплены территориальным общинам для установки в местах возможного скопления людей на местности: на остановках транспорта, в парках, местах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры, с учетом требований к безопасности в сфере гражданской защиты.

Одним из условий участия в предстоящих тендерах является опыт поставки — примеры реализованных проектов в Украине или за рубежом и поставки для нужд областных военных администраций, органов местного самоуправления, военных и тому подобное.

В последние годы мобильные укрытия начали активно появляться в ряде городов Украины: Харькове, Кривом Роге, Краматорске, Днепре и других.

При этом ранее сообщалось, что государство утвердило стандарты на производство мобильных укрытий, но до сих пор не разработало нормативы на ввод этих объектов в эксплуатацию, в частности, в ряде городов уже есть уголовные дела, связанные с установлением подобных защитных сооружений.

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко упрекнул городские власти столицы, что в городе нет ни одного модульного укрытия. И заявил, что вынесет на рассмотрение Совета обороны Киева вопрос установления таких укрытий за средства столичной общины.

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Источник: https://www.facebook.com/agency.for.restoration/posts/pfbid027EYE24B6HA8uWTYfVR39GNVwz1QaPGpfdhjpubsE74rZCPX7R9gDzbQW35K5LGQql
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