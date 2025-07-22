Война затягивается: почему Свириденко решила срочно обратиться к МВФ

Украина нуждается в дополнительном финансировании, поскольку перспективы окончания войны с Россией остаются туманными. Правительство, скорее всего, обратится к МВФ с просьбой утвердить новую программу. Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

Глава правительства отметила, мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых 75 млрд долларов, необходимых для бюджета на следующие два года.

Срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 млрд долларов истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана в ходе обзора кредитора в следующем месяце.

"Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", — заявила Свириденко.

В ходе августовского визита МВФ будут обговариваться экономические и военные сценарии, "чтобы определить, будет ли новая программа разумной и каковы ее вероятные параметры", добавила она.

По словам чиновников, знакомых с позицией фонда и Нацбанка Украины, переговоры по новой программе ожидаются в этом году, пишет Bloomberg.

МВФ одобрил текущее кредитование в марте 2023 года, нарушив прецедент, запрещающий предоставлять кредиты стране, находящейся в состоянии войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина должна предоставить подробные расчеты потребностей во внешнем финансировании на 2026 год. Ведь есть очень большая вероятность, что Киеву будет нужно больше денег в связи с более длительной войной. Об этом во время дискуссии ЦЭС заявил руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

Руководитель миссии МВФ в Украине очень высоко оценил бюджетную декларацию Кабмина Украины – вторую с начала полномасштабной войны. По его словам, это был чрезвычайно полезный документ стратегического планирования, который задал общее направление.



