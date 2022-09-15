Витренко – с вещами на выход или еще нет: Шмыгаль рассказал, планирует ли увольнять главу Нафтогаза

Правительство пока не планирует увольнять главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Forbes Украина".

Юрий Витренко Фото: Экомическая правда

Денис Шмыгаль отметил, что пока что в правительстве не стоит вопрос об увольнении главы "Нафтогаза". Дискуссии на этот счет также не ведутся.

При этом глава правительства признал, что летом между Кабмином и "Нафтогазом" были некоторые разногласия и моменты, которые приходилось обсуждать, но теперь их нет. В основном беспокойство Кабмина вызывали вопросы по объемам накопления газа и управлению долгом госкомпании.

Шмыгаль объяснил, теперь Украина получила четкие гарантии от западных партнеров, что украинский народ сможет рассчитывать на поставки газа в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего года.

"Это позволило нам снизить порог накопления с 19 млрд. до 15 млрд. кубометров газа на 1 октября", — добавил Шмыгаль.

Из-за череды скандалов в "Нафтогазе" уже давно в Кабмине время от времени подымают вопрос по отставке Витренко с должности главы "Нафтогаза". Но сейчас, видимо, есть компромиссное решение и на Банковой не будут педалировать этот вопрос.

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