Витренко – с вещами на выход или еще нет: Шмыгаль рассказал, планирует ли увольнять главу Нафтогаза

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Кравцев Сергей
Правительство пока не планирует увольнять главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Forbes Украина".
Юрий Витренко Фото: Экомическая правда
Денис Шмыгаль отметил, что пока что в правительстве не стоит вопрос об увольнении главы "Нафтогаза". Дискуссии на этот счет также не ведутся.
При этом глава правительства признал, что летом между Кабмином и "Нафтогазом" были некоторые разногласия и моменты, которые приходилось обсуждать, но теперь их нет. В основном беспокойство Кабмина вызывали вопросы по объемам накопления газа и управлению долгом госкомпании.
Шмыгаль объяснил, теперь Украина получила четкие гарантии от западных партнеров, что украинский народ сможет рассчитывать на поставки газа в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего года.
Из-за череды скандалов в "Нафтогазе" уже давно в Кабмине время от времени подымают вопрос по отставке Витренко с должности главы "Нафтогаза". Но сейчас, видимо, есть компромиссное решение и на Банковой не будут педалировать этот вопрос.
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