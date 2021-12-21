Веерные отключения электричества: Шмыгаль рассказал, кто принимает решение

Глава правительства Денис Шмыгаль назвал веерные отключения сложным государственным механизмом. И управляет веерным отключениями оператор "Укрэнерго". Как передает портал "Комментарии", об этом премьер-министр рассказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Денис Шмыгаль объяснил, что решение об отключении электроэнергии принимается, когда есть один из двух вариантов – дефицит и ли переизбыток мощности. Тогда принимается решение, и оператор о таком решении публично оповещает людей. Определяются области, в которых будут на некоторое время отключать электроэнергию. Шмыгаль уточнил, что отключать могут не все регионы, а определённые области или даже районы в областях.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин не имеет планов по отключению регионов от электроэнергии, а те отключения, о которых пишут в соцсетях, связаны с ремонтными работами. Для примера Денис Шмыгаль назвал недавнее ухудшение погодных условий, когда в ряде областей прошел ледяной дождь, обесточив целый населенные пункты от электроэнергии. Ремонтникам пришлось отключать электроэнергию, чтобы провести ремонтные работы, после чего подача электроэнергии была возобновлена. В ряде населенных пунктов люди сидели без электричества 2 часа, а в некоторых областях и почти сутки. Облэнерго проводят такие работы.

Премьер-министр успокоил, что в стране нет проблем з запасами газа и угля, потому о срыве отопительного сезона среди зимы говорить неправильно.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что веерные отключения электричества в ряде регионов Украины начнутся с наступлением морозов.





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