В январе в Украине может быть 25 тысяч заболевших COVID-19 в сутки - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогнозы по поводу ситуации с распространением коронавирусного заболевания в стране в следующем году.

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По словам главы правительства, в январе 2021 года, в Украине будет фиксироваться до 25 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в сутки:

"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день", — рассказал Денис Шмыгаль.

Чиновник также отметил, что даже при 32 тысячах заболевших в день, медицинская система Украине сможет выдержать, при учете если государство будет увеличивать количество кроватей с кислородом. Однако Денис Шмыгаль связывает возможный коллапс системы с состоянием врачей и медицинского персонала:

"Врачи живые люди, они устают, они болеют, они также требуют какого-то периода отдыха. И это, собственно, может стать тем лимитом, который может привести к тому, что медицинская система не выдержит", — продолжил премьер.

Напомним, что по состоянию на 10 декабря в Украине 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, а также отмечено рекордное количество госпитализированных пациентов — 2 993.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера на очередном заседании Кабинета министров, правительство приняло решение ужесточить карантин в Украине с 8 по 24 января. По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и гостиницы.









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