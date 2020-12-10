kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.12.2020

BTC/USD

18352.86

ETH/USD

563.98

LTC/USD

75.85

НБУ 10.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика кабмин В январе в Украине может быть 25 тысяч заболевших COVID-19 в сутки - Шмыгаль
commentss НОВОСТИ Все новости

В январе в Украине может быть 25 тысяч заболевших COVID-19 в сутки - Шмыгаль

По словам премьер-министра, медицинская система сможет выдержать даже при 32 тысячах заболевших

сегодня, 09:56
Автор:

Елизавета Черных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогнозы по поводу ситуации с распространением коронавирусного заболевания в стране в следующем году. 

В январе в Украине может быть 25 тысяч заболевших COVID-19 в сутки - Шмыгаль

ФОТО: Из открытых источников

По словам главы правительства, в январе 2021 года, в Украине будет фиксироваться до 25 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в сутки: 

"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день", — рассказал Денис Шмыгаль. 

Чиновник также отметил, что даже при 32 тысячах заболевших в день, медицинская система Украине сможет выдержать, при учете если государство будет увеличивать количество кроватей с кислородом. Однако Денис Шмыгаль связывает возможный коллапс системы с состоянием врачей и медицинского персонала: 

"Врачи живые люди, они устают, они болеют, они также требуют какого-то периода отдыха. И это, собственно, может стать тем лимитом, который может привести к тому, что медицинская система не выдержит", — продолжил премьер. 

Напомним, что по состоянию на 10 декабря в Украине 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, а также отмечено рекордное количество госпитализированных пациентов — 2 993. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера на очередном заседании Кабинета министров, правительство приняло решение ужесточить карантин в Украине с 8 по 24 января. По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и гостиницы.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/10/7276448/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ