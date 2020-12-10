В январе в Украине может быть 25 тысяч заболевших COVID-19 в сутки - Шмыгаль

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Елизавета Черных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогнозы по поводу ситуации с распространением коронавирусного заболевания в стране в следующем году.
ФОТО: Из открытых источников
По словам главы правительства, в январе 2021 года, в Украине будет фиксироваться до 25 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в сутки:
Чиновник также отметил, что даже при 32 тысячах заболевших в день, медицинская система Украине сможет выдержать, при учете если государство будет увеличивать количество кроватей с кислородом. Однако Денис Шмыгаль связывает возможный коллапс системы с состоянием врачей и медицинского персонала:
Напомним, что по состоянию на 10 декабря в Украине 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, а также отмечено рекордное количество госпитализированных пациентов — 2 993.
Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера на очередном заседании Кабинета министров, правительство приняло решение ужесточить карантин в Украине с 8 по 24 января. По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и гостиницы.
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