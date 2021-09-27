В Украине заработает фонд страхования военно-политических рисков

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины прогнозирует запуск Фонда для страхования военно-политических рисков в конце 2022 или в начале 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фонд страхования - фото из открытых источников

Ведомство сообщило, что у них уже есть прогресс в вопросе по страхованию военно-политических рисков. Поскольку именно это является важным аспектом в контексте внедрения Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Также была поставлена цель — заполнить фонд на треть за 2022 год, чтобы запустить работу в конце 2022 или в начале 2023 года.

В целом, в министерстве рассказали, что в ближайшее время два законопроекта, которые предусматривают введение льгот для субъектов предпринимательской деятельности в 15 территориальных общинах вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и в индустриальных парках, будут внесены в Верховную Раду.

Для того, чтобы льготы начали действовать, депутатам необходимо поддержать данный законопроект до конца этого года. После чего в министерстве планируют подать проект закона о замене части праздно-согласовательных процедур страхованием ответственности субъектов хозяйствования.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пенсионный фонд сократил выплату пенсий. В пятницу, 24 сентября, Пeнcиoнный фoнд Укpaины пpeкpaтил финaнcиpoвaниe пeнcий зa мecяц. Всего за сентябрь 2021 года в Украине на пенсии было направлено 43,4 млрд гривен. B пocлeдний дeнь былo пepeчиcлeнo 1,5 млpд гpивeн. А также, какую рекордную прибыль заработал крупнейший пенсионный фонд мира .

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