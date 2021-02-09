Кабмин смягчил карантин: детали

Язык
Coinspot 09.02.2021
BTC/USD
46322.59
ETH/USD
1734.62
LTC/USD
174.04
НБУ 09.02.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Кабинет министров Украины принял решение смягчить карантинные ограничения касаемо проведения массовых мероприятий. В правительстве разрешили проводить образовательные и профессиональные мероприятия, однако при условии соблюдения дистанции. Об этом сообщает "Украинская правда".
Кабмин смягчил карантин - фото из открытых источников
Согласно данным издания, Кабинет министров внес изменения в постановление №1236 от 9 декабря насчет установления карантинных ограничений в стране.
В связи с этим разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия — по наполненности до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв м.
Как известно, ранее запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий. Также ограничениями запрещалось принимать посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более чем один человек на десять квадратных метров.
Напомним, что специалисты из Национальной академии наук Украины спрогнозировали распространение коронавирусного заболевания в феврале. Показатели заболеваемости в стране за последние 14 дней демонстрируют динамику снижения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство здравоохранения Украины будет предлагать правительству введение нового "светофора" карантинных зон, которые будут указывать о эпидемиологической ситуации в разных регионах страны. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко,
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости