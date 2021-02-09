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Кабмин смягчил карантин: детали

Кабинет министров внес изменения в постановление №1236 от 9 декабря

сегодня, 19:12
Автор:

Елизавета Черных

Кабинет министров Украины принял решение смягчить карантинные ограничения касаемо проведения массовых мероприятий. В правительстве разрешили проводить образовательные и профессиональные мероприятия, однако при условии соблюдения дистанции. Об этом сообщает "Украинская правда". 

Кабмин смягчил карантин: детали

Кабмин смягчил карантин - фото из открытых источников

Согласно данным издания, Кабинет министров внес изменения в постановление №1236 от 9 декабря насчет установления карантинных ограничений в стране. 

В связи с этим разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия — по наполненности до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв м.

Как известно, ранее запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий. Также ограничениями запрещалось принимать посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более чем один человек на десять квадратных метров. 

Напомним, что специалисты из Национальной академии наук Украины спрогнозировали распространение коронавирусного заболевания в феврале. Показатели заболеваемости в стране за последние 14 дней демонстрируют динамику снижения.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство здравоохранения Украины будет предлагать правительству введение нового "светофора" карантинных зон, которые будут указывать о эпидемиологической ситуации в разных регионах страны. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/9/7282857/
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