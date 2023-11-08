В Украине уволят еще одного министра: нардеп назвал фамилию

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объявил, что вскоре будет уволен еще один министр со своей должности. Другой депутат ВР Ярослав Железняк подтвердил эту информацию и назвал фамилию министра, который будет уволен - Вадим Гутцайт.

Министр спорта Вадим Гутцайт. Фото из открытых источников

Давид Арахамия в собственном Telegram-канале сделал анонс о предстоящем увольнении министра.

"Попробую быть быстрее чем Железняк и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ. Интригу вам на ночь", — написал Давид Арахамия.

Через несколько минут народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на информацию Давида Арахамии и раскрыл имя министра, которого собираются уволить.

"Короче уволят министра спорта — Вадима Гутцайта", — сообщил Ярослав Железняк в Telegram -канале.

Предыдущим министром, которого уволили был министр культуры Александр Ткаченко. Он покинул свой пост 27 июля, однако до сих пор ему замена не была найдена.



Вадим Гутцайт – министр первого правительства Шмыгаля, который был назначен на должность в марте 2020. Таким образом в Кабмине осталось четыре министра, занимающих свои должности с 2020 года. А именно, премьер-министр Денис Шмигаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр молодежи и спорта Олег Немчинов и министр юстиции Денис Малюска. Таким образом, с предстоящим увольнением Вадима Гутцайта Кабмин обновится на 81%.

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