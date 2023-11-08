В Украине уволят еще одного министра: нардеп назвал фамилию

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Slava Kot
Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объявил, что вскоре будет уволен еще один министр со своей должности. Другой депутат ВР Ярослав Железняк подтвердил эту информацию и назвал фамилию министра, который будет уволен - Вадим Гутцайт.
Министр спорта Вадим Гутцайт. Фото из открытых источников
Давид Арахамия в собственном Telegram-канале сделал анонс о предстоящем увольнении министра.
Через несколько минут народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на информацию Давида Арахамии и раскрыл имя министра, которого собираются уволить.
Предыдущим министром, которого уволили был министр культуры Александр Ткаченко. Он покинул свой пост 27 июля, однако до сих пор ему замена не была найдена.
Вадим Гутцайт – министр первого правительства Шмыгаля, который был назначен на должность в марте 2020. Таким образом в Кабмине осталось четыре министра, занимающих свои должности с 2020 года. А именно, премьер-министр Денис Шмигаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр молодежи и спорта Олег Немчинов и министр юстиции Денис Малюска. Таким образом, с предстоящим увольнением Вадима Гутцайта Кабмин обновится на 81%.
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