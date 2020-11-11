В Украине отказались от деления на карантинные зоны

Кабинет министров Украины принял решение отказаться от деления страны на карантинные зоны и ввести по всей территории страны оранжевую зону. Предложение министра здравоохранения Максима Степанова поддержали на заседании правительства в среду, 11 ноября.

"Мы должны понимать все проблемы, которые сейчас испытывает медицинская сфера в Украине. В последние дни у нас уже более 10 тысяч зараженных в сутки. Это очень большая цифра. Министерство здравоохранения предлагает отказаться от адаптивного карантина и вернуться к традиционной схеме. Да, это будет более жесткий сценарий, но потом может быть сложнее", — заявил Степанов во время заседания Кабмина.

Его инициативу принято взять за основу.

Денис Шмыгаль напомнил, что какие ограничения действуют в оранжевой зоне.

- по всей Украине запрещается проведение массовых, культурных, в том числе концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек, кроме официальных спортивных мероприятий (проводятся без зрителей);

- запрещается работа кинотеатров и театров с заполненностью более 50%;

- запрещается работа музеев, которые не могут обеспечить пребывание в помещениях не более 1 человека на 20 кв. м;

- количество людей в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения; Речь, в частности, о регулярных и нерегулярных перевозках пассажиров на городских автобусных маршрутах, в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном общественном транспорте;

- запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), организация досуга в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах, закусочных, столовых, буфетах и ​​т.п.);

- запрещается работа с 22:00 до 7:00 заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, буфетов и т.д.), кроме продажи еды на вынос и адресной доставки;

- в заведениях общественного питания расстояние между столиками не должно быть меньше 2 метром, а за одним столиком разрешается пребывание до 4 человек без учета детей;

- запрещается работа заведений, в которых не нанесена маркировка для соблюдения 1,5 м дистанции в очередях и работники не носят масок;

- запрещается работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц, реабилитационных учреждений, санаторно-курортных учреждений, стационарных отделений протезирования;

- запрещается посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, специализированного художественного образования;

- запрещается посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования, если там на самоизоляции находятся более 50% учащихся и педагогов;

- запрещается проведение больницами плановых госпитализаций, кроме ургентных состояний и других случаев, когда отсрочка опасна для жизни;

- запрещается деятельность спортзалов, где не обеспечивают плотность посетителей из расчета 1 человек на 20 кв. м.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как будет работать общественный транспорт во время карантина выходного дня.

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