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В рамках «еОселя» выдан первый миллиард: кто оформил больше кредитов

По программе доступной ипотеки уже выдано 784 кредита на общую сумму более 1 млрд гривен.

сегодня, 10:05
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Автор:

Давиденко Евгения

Ипотечный кредит под 3% могут оформить военные, милиционеры, педагоги, медики и ученые. Интерес к программе "еОселя" растет, уверяет первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишут "Комментарии".

В рамках «еОселя» выдан первый миллиард: кто оформил больше кредитов

Іото: pixabay.com


"Мы следим за динамикой программы и видим, что общий спрос на "еОселю" продолжает расти – выдан первый миллиард гривен кредитных средств заемщикам, среди которых больше всего наших защитников и защитниц – военнослужащих ВСУ", — прокомментировала Юлия Свириденко.


Программа действует почти на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зоны ведения боевых действий. Так, сейчас наиболее активно программой воспользовались в Киевской области – там оформили ссуды на 183 квартиры, Киеве – на 87 квартир, Волынской – на 82, в Ровенской – на 59 и в Черниговской областях – на 54 квартиры.


Заявку на участие в программе можно подать в приложении "Дия", этой опцией воспользовались более 11 тысяч граждан, а почти 25 тысяч украинцев по состоянию на 21 декабря 2022 оформили ссуду через портал.


"Уже приобрели новое жилье военнослужащие ВСУ по контракту и правоохранители – 653 квартиры, 69 квартир приобрели медики, 52 квартиры – педагоги и 10 квартир – ученые", — добавила Свириденко.


Вместе с тем, продолжила топ-чиновник, в правительстве работают над тем, чтобы расширить категории граждан, которые смогут воспользоваться программой на общих условиях уже в 2023 году. Как отметила Свириденко, имеющиеся средства программы уже полностью распределены между банками-участниками. Поэтому в феврале ипотечные кредиты в рамках программы будут получать клиенты, уже имеющие финальные кредитные решения банков и предоставившие полный пакет документов для оформления займа.


Как известно, программа доступной ипотеки "еОселя" разрабатывалась еще до войны, она стартовала в октябре прошлого года и была модифицирована под нужды военного времени. С начала 2023 г. стать ее участником могут все украинцы, которые захотят взять кредит на приобретение жилья под 7% годовых.



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