В Правительстве изменили механизм выплат переселенцам

Сегодня Правительство поддержало изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 1195, направленные на усовершенствование механизма выплат лицам, эвакуируемым с опасных территорий. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишут "Комментарии".



Переселенцы теперь будут получать выплаты по другому механизму

Гарантированные денежные выплаты смогут получать как люди, выезжающие эвакуационными поездами, так и выезжающие специальными эвакуационными автобусами.

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Сообщать об эвакуации следует заблаговременно в органы местной власти. Чтобы они смогли передать областной военной администрации списки и категории эвакуируемых лиц. Люди гарантированно получат единовременную финансовую помощь в размере 2 тыс. гривен на взрослого и 3 тыс. гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

При получении средств обязательно необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, для лиц с инвалидностью соответствующий утвердительный документ. Чтобы избежать дублирования выплат или злоупотреблений, Укрпочта разрабатывает программу верификации эвакуируемых лиц.

Напомним, "Комментарии" писали в чем проблема возврата выплат в 30 тыс. грн военнослужащим. 10 апреля в Верховной Раде приняли решение вернуть выплаты военным в размере 30 тысяч гривен. Данный вопрос набрал огласки и дискуссий, однако, он достаточно неоднозначен.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Верховная Рада увеличила бюджет расходов более чем на 500 млрд гривен. Большинство денег направлены на сектор безопасности и обороны, включая зарплаты военных.