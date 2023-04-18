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В Правительстве изменили механизм выплат переселенцам

Усовершенствован механизм выплаты государственной помощи эвакуированным из опасных регионов

сегодня, 21:49
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Автор:

Моесеенко Валентина

Сегодня Правительство поддержало изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 1195, направленные на усовершенствование механизма выплат лицам, эвакуируемым с опасных территорий. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишут "Комментарии".

В Правительстве изменили механизм выплат переселенцам

Переселенцы теперь будут получать выплаты по другому механизму

Гарантированные денежные выплаты смогут получать как люди, выезжающие эвакуационными поездами, так и выезжающие специальными эвакуационными автобусами.


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Сообщать об эвакуации следует заблаговременно в органы местной власти. Чтобы они смогли передать областной военной администрации списки и категории эвакуируемых лиц. Люди гарантированно получат единовременную финансовую помощь в размере 2 тыс. гривен на взрослого и 3 тыс. гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

При получении средств обязательно необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, для лиц с инвалидностью соответствующий утвердительный документ. Чтобы избежать дублирования выплат или злоупотреблений, Укрпочта разрабатывает программу верификации эвакуируемых лиц.

Напомним, "Комментарии" писали в чем проблема возврата выплат в 30 тыс. грн военнослужащим. 10 апреля в Верховной Раде приняли решение вернуть выплаты военным в размере 30 тысяч гривен. Данный вопрос набрал огласки и дискуссий, однако, он достаточно неоднозначен.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Верховная Рада увеличила бюджет расходов более чем на 500 млрд гривен. Большинство денег направлены на сектор безопасности и обороны, включая зарплаты военных.



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